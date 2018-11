Norwegische Fregatte vor Kollision gewarnt

Oslo. Die norwegische Fregatte, die am Donnerstag mit einem Tankschiff kollidierte, ist über Funk mehrfach vor einem Zusammenstoß gewarnt worden. Das beweist eine Aufnahme des Funkkontakts, den die Zeitung Verdens Gang am Samstag abend veröffentlichte. Demzufolge forderte der Tanker »Sola TS« das Kriegsschiff viermal auf, steuerbord beizudrehen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fregatte stark beschädigt, die 137 Soldaten an Bord mussten evakuiert werden. Das Schiff liegt seitdem in einer Bucht nahe dem Ölterminal Sture in Øygarden. (dpa/jW)