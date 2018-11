Trauermarsch

Nach dem Einsturz mehrerer Häuser in Marseille haben am Sonnabend rund 8.000 Menschen der acht Todesopfer gedacht. Weitgehend schweigend marschierten sie vom Unglücksort in der Nähe des alten Hafens zum Rathaus der Stadt. Dort verlangten sie in Sprechchören den Rücktritt von Bürgermeister Jean-Claude Gaudin, den sie für das Unglück verantwortlich machen. In Marseille leben nach einem Gutachten von 2015 rund 100.000 Menschen in Unterkünften, die ihre Gesundheit oder sogar ihre Sicherheit gefährden. (AFP/jW)