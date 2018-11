Keine Kunst unter der Sonne

Nur bei Regen wird in der Karlsruher Innenstadt ab Dienstag ein Kunstwerk sichtbar sein. Es handelt sich um die Arbeit »David – der Aufstieg« von Max Kosoric, wie die Evangelische Stadtkirche am Freitag mitteilte. Der Karlsruher Künstler hat mit einem Imprägniermittel auf dem Beton einer Treppe Silhouetten aufgetragen. Bei Regen perlt das Wasser ab, und der Beton bleibt an den behandelten Stellen hell. Die Silhouetten symbolisieren den Angaben zufolge den Aufstieg und Fall des biblischen Königs David. Die Arbeit gehört zum David-Projekt der Evangelischen Stadt­kirche. (dpa/jW)