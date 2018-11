Der tägliche Grindel

Traisa. DFB-Präsident Reinhard Grindel würde die Klub-WM des Weltverbandes FIFA zukünftig lieber alle vier Jahre als jährlich austragen. »Ich halte das durchaus für sinnvoller, wenn man alle vier Jahre anstelle des Confed-Cups die Klub-WM ausrichten würde. Wenn die Klub-WM aber in jedem Jahr stattfinden sollte, hätte ich riesige Bedenken«, so Grindel bei einer Veranstaltung des Darmstädter Echos am Mittwoch abend in Traisa. 2021 könnten sich der Confed Cup in Katar und die Klub-WM überschneiden. (dpa/jW)