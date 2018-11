London. Der International Football Association Board (IFAB) möchte mehrere Regelanpassungen vornehmen. So soll zukünftig eindeutig feststehen, »was ein Handspiel ist«. Auch könnte es Gelbe und Rote Karten gegen Clubverantwortliche geben und Auswechslungen an nächstmöglicher Stelle am Spielfeldrand. (dpa/jW)