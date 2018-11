Metulczkis Blaue Phase

Kein Künstler versteht die Schönheit des Gerstensafts so gut wie der Maler Metulczki. Seine »Trinkgedächtnisse« zeigen Wirtshäuser und Bierstuben, ohne Menschen, aber mit Bier. Die einsame Klarheit eines Bieres gegen die Weltwirrnis – nirgends findet man sie so treffend festgehalten wie auf Metulczkis zärtlichen Kleinformaten, die man in einigen der besten deutschen Kneipen entdecken kann. Oder nun in Leipzig, in der hier schon häufiger empfohlenen Galerie ARTAe. Sie meinen, Kunst ist nichts für Sie? Gehen Sie hin, lassen Sie sich eines besseren belehren. Morgen ist Ausstellungseröffnung, heute Party, es lesen Michael Bittner und jW-Autor Michael Schweßinger. Das Bier ist selbstverständlich exzellent. (jW)

Metulczki: Blaue Phase. Leipzig, Gohliser Str. 3, heute: Lesung und Party, Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro, morgen: Ausstellungseröffnung, 18 Uhr, Einführung: Sebastian Jaehn