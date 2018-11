Russland warnt vor Bündnis von Terroristen

Moskau. Der russische Geheimdienst warnt vor einem möglichen Zusammenschluss der Terrororganisationen Al-Qaida und »Islamischer Staat« (IS). Es gebe eine Reihe von Anzeichen, die auf eine Annäherung hindeuteten, sagte der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, am Mittwoch laut russischen Medien in Moskau. Sicherheitsberater Nikolai Patruschew warnte, sollte es zu einem solchen Bündnis kommen, stelle dies »eine erhebliche Bedrohung für die internationale Sicherheit dar«. (dpa/jW)