Österreich will an Holocaust-Opfer erinnern

Wien. Österreich wird nach jahrzehntelanger Planung eine Gedenkmauer für die rund 66.000 Juden aus der Alpenrepublik errichten, die zur Zeit des Nazifaschismus ermordet wurden. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in Wien erklärte, übernehme das Bundeskanzleramt zu großen Teilen die Finanzierung der Namensmauer. Das Mahnmal soll vor der österreichischen Nationalbank in Wien errichtet werden. (dpa/jW)