EVP kürt Kandidaten für Europawahl 2019

Helsinki. Die Europäische Volkspartei (EVP), der Zusammenschluss der christdemokratischen Parteien in der EU, hat am Mittwoch in Helsinki ihren Kongress zur Wahl eines möglichen Nachfolgekandidaten für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eröffnet. Beworben für die Spitzenkandidatur der EVP bei der Europawahl im Mai haben sich CSU-Vizechef Manfred Weber und der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb. Entschieden wird am heutigen Donnerstag. (dpa/jW)