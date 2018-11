Unter dem roten Stern

Auf dem Roten Platz in Moskau hat am Mittwoch die traditionelle Armeeparade zum 7. November, diesmal dem 101. Jahrestag der Oktoberrevolution, stattgefunden. Mit dem Defilee erinnerte die russische Führung formell jedoch nicht an die 1917 von Lenin und den Bolschewiki geführte Erhebung, sondern an die Parade vom 7. November 1941. Die damals durch Moskau marschierenden Soldaten waren direkt weiter an die Front gezogen, um sich den Truppen Nazideutschlands entgegenzustellen, die am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion eingefallen waren. (jW)