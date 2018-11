Das Nie-Wo der 2. Liga

Pierre-Michel Lasogga stürzt sich zum Jubel nach dem Treffer zum 1:0 Foto: Christian Charisius/dpa

Am Montag abend fand das »größte Zweitligaspiel aller Zeiten« statt. Das meinten jedenfalls einschlägig bekannte Medien. Tatsächlich war das Spitzenspiel zwischen den beiden Erstligaabsteigern HSV und 1. FC Köln ausverkauft und medial weit beachtet (wen interessiert sonst schon ein Zweitligaspiel, außer den jeweiligen Fans). Aber es war auch: erschreckend.

Es ging zumindest gut aus, jedenfalls für die Hamburger: 1:0 durch ein Abstaubertor des Sturmtanks Pierre-Michel Lasogga, der so etwas wie ein Symptom für den HSV wie auch für die ganze 2. Liga ist, aber dazu später. Wichtiger war eh die Vorbereitung für den einzigen Mann, der beim HSV immer besser wird und der gesamten Liga inzwischen zeigen kann, wie Fußball geht: Douglas Santos. Der linke Verteidiger dribbelte sich gekonnt durch die Kölner Reihen, schloss ab – Torwart Timo Horn konnte nur noch abklatschen, Lasogga war zur Stelle, Spiel entschieden.

Vorher hatte der HSV das Spiel dominiert, zeigte aber die gewohnten kreativen Schwächen. Sollte Hannes Wolf ein sogenannter Laptoptrainer sein, mit taktischer Versiertheit, so ist von seinen Künsten auf dem Platz noch nicht viel zu erkennen. Der HSV lief gestaffelt, aber uninspiriert gegen eine Kölner Abwehr an, die ihrerseits wohl noch nie etwas von Pressing oder dem allseits beschworenen Umschaltspiel gehört hat. Wo der HSV nicht gut war, war der FC erschreckend schlecht. Kiel und Regensburg haben gezeigt, wie man in Hamburg spielen kann, beim FC jedoch war vorne tote Hose.

Das ist eben auch zweite Liga: mindestens ein Niveau schlechter als die untere Mittelklasse der Bundesliga. Ist ja auch logisch, irgendwie. Der 1. FC Nürnberg, der im Pokal im Achtelfinale in Hamburg zu Gast sein wird, gilt somit als »schwerer Gegner«. Darüber würde man anderswo nur lachen.

Spielerisch und taktisch macht die Liga also nicht viel hier – auch mental nicht. Der HSV erkämpft sich gegen schwache Kölner mit Mühe ein 1:0; St. Pauli, jetzt dritter, hat es geschafft, auf der abschüssigen Bielefelder Alm ein 2:1 zu halten; aber beim 1. FC Union, derzeit vierter der Tabelle, hört es dann schon wieder auf. Nicht ein-, nicht zweimal, sondern gleich dreimal hatten die »Eisernen« Gelegenheit, die Tabellenspitze zu erklimmen in vermeintlich leichten Sonntagsspielen. Dreimal kamen läppische Unentschieden wie jetzt beim 1:1 gegen Heidenheim (!) heraus.

Der HSV ist beileibe keine Übermannschaft, und auch der FC, obschon viele gute Leute wie Nationalspieler Jonas Hector gehalten und viele gute Zweitligaleute vornehmlich aus Kiel zugekauft wurden, kocht nur mit Wasser. Dass diese beiden mediokren Teams trotzdem als erste Aufstiegskandidaten gelten, spricht nicht für sie, sondern in der Hauptsache gegen den Rest der Liga. Und Mister Stockfehler Lasogga, der keinen Ball annehmen kann, dafür beim Versuch aber grundsätzlich einen Verteidiger umrammt, gilt in diesem Kontext plötzlich als Torgarant und Vollblutstürmer.