Bewaffnete Arbeiter und Soldaten – Unter den Linden/Ecke Friedrichstraße am 10. November 1918 Foto: jw Archiv

Im Herbst 1918, wenige Wochen, bevor die Revolution sie aus dem Breslauer Gefängnis befreite, schrieb Rosa Luxemburg eine Einschätzung der politischen Situation nieder. Die im Nachlass aufgefundene Notiz ist als »Fragment über Krieg, nationale Frage und Revolution« bekannt. Darin heißt es: »Worauf es ankommt, ist, das eigentliche Problem dieser Periode zu begreifen. Dieses Problem heißt: die Diktatur des Proletariats, Verwirklichung des Sozialismus. (…) Die Bedingungen des Kampfes um die Macht sind so günstig wie noch für keine aufstrebende Klasse in der Weltgeschichte.« Ein Gegner des Sozialismus und der Revolution, der britische Premierminister David Lloyd George, kam im März 1919 zu einem ähnlichen Urteil: Ganz Europa sei erfüllt vom »Geist der Revolution«. Die »gesamte existierende Ordnung in ihren politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten wird von den Massen von einem Ende Europas zum anderen in Frage stellt«.

Die finale Krise der bürgerlichen Gesellschaft, die sozialistische Zukunft, die erhoffte (oder befürchtete) Nähe der Revolution: Der Leser von heute wird meist Schwierigkeiten haben, diese Befunde – ganz egal, ob zustimmend oder ablehnend – nachzuvollziehen. Die deutsche Revolution von 1918/19 ist, wenn nicht als Ereignis, so doch in ihren wesentlichen Voraussetzungen, Konfliktlinien und Ergebnissen, ein Jahrhundert später aus der erinnerten Geschichte verschwunden. Fast ganz vergessen ist auch die Deutung, die für die kommunistische Linke in Deutschland lange selbstverständlich gewesen war: Zuletzt haben Albert Schreiner und Roland Bauer in der anlässlich des 40. Jahrestages der Revolution in der DDR geführten Debatte die Auffassung vertreten, dass hier eine sozialistische Massenbewegung niedergeschlagen wurde.

Das öffentliche und fachwissenschaftliche Desinteresse an der Revolution, das in der Bundesrepublik schon in den frühen Jahren der Kohl-Ära einsetzte und in den zwei Jahrzehnten nach 1990 am größten war, ist, für sich genommen, bereits erklärungsbedürftig. Hier zeigt sich nämlich exemplarisch, wie politische Brüche die geschichtswissenschaftliche Produktion beeinflussen. Die Revolution war in der DDR ein zentraler zeitgeschichtlicher Bezugspunkt. Es überrascht nicht, dass mit der Zerstörung dieser Forschungslandschaft nach 1990 auch deren Themen und Fragestellungen verschwanden. Aber auch in der Bundesrepublik war die revolutionäre Zäsur von 1918/19 seit den 1960er Jahren ein stark beachtetes Forschungsfeld. Sie ist es – man lasse sich nicht von der Welle der »Jahrestagsliteratur« täuschen – heute nicht mehr, und zwar zunächst deshalb, weil die systematische Befassung mit der Revolution sich hier in letzter Instanz vor allem dem Interesse an einer geschichtspolitischen Einhegung des Themas verdankte, mit diesem Interesse also erlahmen und schließlich ganz verstummen musste. Das hat einer der Protagonisten der westdeutschen Revolutionsforschung, der sozialdemokratische Historiker Reinhard Rürup, anlässlich des in der Öffentlichkeit schon nicht mehr beachteten 75. Jahrestages im November 1993 mit ungewöhnlicher Offenheit ausgesprochen: »Nun besteht aber die DDR nicht mehr, und nicht zuletzt deshalb geht (…) selbst die Tatsache, dass Deutschland am 9. November 1918 zur Republik wurde, in der Routine des politischen Alltagsgeschäfts unter.«

Zu dieser spezifisch deutschen Konstellation trat um 1980 eine intellektuelle Tendenzwende im internationalen Maßstab, die das hartnäckige Desinteresse an der Revolution erst ganz verständlich macht. 2007 haben zwei britische Historiker, Mike Haynes und Jim Wolfreys, eine glänzende Analyse (»History and Revolution. Refuting Revisionism«) der Trends vorgelegt, die das im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts global angebrochene Zeitalter der »liberalen Demokratie« und des »Marktes« der Erforschung politischer und sozialer Revolutionen beschert hat. Hier sei inzwischen ein klares Schema dominant: »Revolutionen, die versuchen oder versucht haben, über die liberal-kapitalistische Agenda hinauszugehen, sind eindeutig disqualifiziert. Andere Revolutionen sind nur von Wert, insofern sie zur Realisierung dieser Agenda beigetragen haben.«