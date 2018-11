Junger Mann in der S-Bahn, resigniert

Da will man mal nett sein,

und dann kommt die Polizei.

*

»Feinsinnig-warmherzig« dichte Gerd Adloff »von Krankenhäusern, Kindern, dem Meer und Berlins neueren Arschlochwelten«, hieß es in einer Rezension eines seiner Gedichtbände in dieser Zeitung. Genauso liest er auch, wovon sich geneigte Leser diesen Donnerstag (8.11.) überzeugen können. Begleitet von der Saxophonistin Silke Eberhard, trägt Adloff seine Texte ab 19 Uhr im Rahmen der »5. Schöneweider Herbstlese« vor, bei den Moving Poets in der Novilla, Hasselwerderstraße 22, Berlin. (jW)