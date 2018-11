USA für neues Gipfeltreffen mit Kim

Washington. US-Außenminister Michael Pompeo will bei einer Unterredung mit einem Gesandten Nordkoreas die Pläne für ein zweites Spitzentreffen beider Seiten vorantreiben. Bei den Gesprächen mit Kim Yong Chol, einem engen Vertrauten von Staatschef Kim Jong Un, am Donnerstag in New York werde es um die Fortschritte nach dem ersten Gipfel vom Juni gehen, so in der Frage der atomaren Abrüstung Nordkoreas, teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. (Reuters/jW)