Washington. Die US-Regierung empfängt Ende der Woche ranghohe Vertreter der chinesischen Führung. An dem Treffen in Washington am Freitag nehmen auf US-Seite Außenminister Michael »Mike« Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis teil, wie das US-Außenamt am Montag (Ortszeit) ankündigte. China werde von Verteidigungsminister Wei Fenghe und Politbüromitglied Yang Jiechi vertreten. (Reuters/jW)