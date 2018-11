Taliban bei Konferenz in Moskau

Kabul. Die Taliban haben ihre Teilnahme an der für Freitag geplanten Afghanistan-Konferenz in Moskau bestätigt. Eine Delegation des politischen Büros der Taliban in Katar werde an dem Treffen in der russischen Hauptstadt teilnehmen, teilte der Sprecher der Aufständischen, Sohail Schahin, am Dienstag mit.

Bei einem Überfall der Taliban auf eine Basis von Grenzsicherungskräften in der westafghanischen Provinz Farah sind mindestens 25 Soldaten getötet worden. Mindestens acht weitere seien verwundet worden, sagte der Provinzrat Dadullah Kanih am Dienstag. Die Basis in dem Bezirk Puscht-e Koh nahe der iranischen Grenze stehe nun unter Kontrolle der Taliban. (dpa/jW)