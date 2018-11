Los Angeles. In den USA haben sich zwei Häftlinge im Todestrakt das Leben genommen. Ein wegen Serienmorden verurteilter 54jähriger sei am Freitag leblos in seiner Zelle gefunden worden, teilte das San-Quentin-Gefängnis am Montag (Ortszeit) mit. Ein zweiter sei dann am Sonntag tot aufgefunden worden. Der 51jährige wartete wegen vierfachen Mordes auf seine Hinrichtung. Beide Todesfälle würden als Suizid eingestuft. (AFP/jW)