Rapper Valtònyc beschäftigt EuGH

Gent. Der in Spanien wegen »Terrorverherrlichung« verurteilte Rapper Valtònyc kann vorerst in Belgien bleiben. Das mit seiner Auslieferung befasste Berufungsgericht in Gent entschied am Dienstag noch nicht über den Fall des 24jährigen Musikers, sondern erbat Rat vom Europäischen Gerichtshof, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Der aus Mallorca stammende Rapper war 2017 wegen seiner gegen die Monarchie gerichteten Texte in Spanien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Vor Haftantritt floh er nach Belgien. (dpa/jW)