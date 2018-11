Sozialprogramm für Firmen

Proteste gegen Hartz IV in Karlsruhe im April 2018 Foto: (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Die Wirtschaft darf sich freuen: Zehntausende kostenlose Arbeitskräfte soll ihr ab 2019 das neue Programm »Sozialer Arbeitsmarkt« bescheren. Kurz vor der für Donnerstag geplanten Abstimmung im Bundestag will die Bundesregierung das zugrunde liegende »Teilhabechancengesetz« über den ursprünglichen Plan hinaus noch einmal ausweiten. Darüber informierten Regierungsvertreter der CDU/CSU-SPD-Koalition am Dienstag. So bekommen Unternehmen demnach noch höhere Lohnzuschüsse vom Staat, wenn sie Langzeiterwerbslose einstellen. Außerdem soll die Zielgruppe für die geförderten Jobs erweitert werden.

Geplant war zunächst, nur über 25jährige Erwerbslose dafür in Betracht zu ziehen, die in den zurückliegenden acht Jahren mindestens sieben Jahre auf Hartz IV angewiesen waren, ohne eine – aus amtlicher Sicht – »relevante« Beschäftigung ausgeübt zu haben. Nun einigte sich die Koalition auf eine Leistungsbezugsdauer von sechs in den letzten sieben Jahren. Schwerbehinderten und Eltern mit kleinen Kindern können die Jobcenter zudem bereits nach fünf Jahren Hartz IV eine geförderte Stelle anbieten.

Zur Erhöhung der Lohnzuschüsse erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): »Wir werden die Förderung des sozialen Arbeitsmarktes nicht auf Basis des Mindestlohns machen, sondern auf Basis von Tariflöhnen.« Dies hatten zuvor unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände (BdA) gefordert. Was gut klingt, erhöht nicht den Lohn der Betroffenen, sondern erspart tarifgebundenen Unternehmen weitere Ausgaben. »Die Sorge bei den Privaten war, dass ihnen Kosten entstehen, wenn sie den Lohn dann auf Tarifniveau aufstocken müssen«, brachte es BdA-Sprecher Jürgen Wuttke am Montag bei einer Anhörung im Bundesausschuss für Arbeit und Soziales auf den Punkt.

Wuttke und der DGB-Sachverständige Martin Künkler hätten sich allerdings auch mit einer Erhöhung der Zuschüsse auf maximal 20 Prozent über dem Mindestlohn, der ab Januar um 35 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde steigen soll, zufriedengegeben. Es gehe um »arbeitsmarktferne Personen und dementsprechend um eher einfache Berufe«, begründete Künkler sein Ansinnen. Wuttke stimmte ihm zu: »20 Prozent reichen für die Zielgruppe vollkommen aus.«

Mit dem Programm will der Bund zwei neue Instrumente in das Zweite Sozialgesetzbuch aufnehmen. Erstens erhalten Unternehmen für sehr lange erwerbslose Personen bis zu fünf Jahre lang hohe Lohnzuschüsse. 100 Prozent soll es in den ersten beiden Jahren geben, in den folgenden drei Jahren wird die Förderung um jeweils zehn Prozent abgeschmolzen. Die zweite Änderung richtet sich an Menschen, die zwischen zwei und sechs Jahren erwerbslos sind. Für sie sollen Firmen den Lohn im ersten Jahr um bis zu 75 Prozent, im zweiten um 50 Prozent aufgestockt bekommen. Im Anschluss daran sollen sie die Probanden mindestens ein halbes Jahr weiterbeschäftigen. Alle Teilnehmer sollen dabei von Coaches betreut werden. Auch notwendige Qualifikationen will der Staat mit 50 Prozent oder bis zu 1.000 Euro bezuschussen.

Für BdA-Mann Wuttke ist die Förderung von jobbedingten Weiterbildungsmaßnahmen zu gering. Auch die Pflicht, die Betroffenen mindestens ein halbes Jahr ohne Förderung weiterzubeschäftigen, ist ihm ein Dorn im Auge. Die Politik müsse dafür sorgen, »in diesem System zu sichern, dass die richtigen Leute ausgewählt werden, die auch produktiv sind, so dass keine Überforderung entsteht«, erklärte er. Die BdA sei sich mit den Gewerkschaften einig geworden, dass es hier »ein Vetorecht für beide Sozialpartner« geben müsse.

Für das Programm will der Bund in den kommenden vier Jahren insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Rede war zunächst von 150.000 Stellen, teils auf dem regulären Arbeitsmarkt, teils über sogenannte Beschäftigungsgesellschaften, die davon finanziert werden sollen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele (SPD), führte bei der Anhörung allerdings aus, man käme wohl auf 45.000 Teilnehmer, »die auch zu finanzieren wären«. »Es ist ja nur ein Teil überhaupt in den Arbeitsmarkt integrierbar«, so Scheele. Insgesamt bezieht demnach jeder zehnte »erwerbsfähige Hilfebedürftige« sieben Jahre oder länger Hartz IV. Das sind gut 400.000 Menschen.