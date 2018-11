Drama im Armenhaus

Millionen Menschen im Jemen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen (Sanaa, 20. April) Foto: Mohamed al-Sayaghi /REUTERS

Auch in dieser Woche steht der Krieg im Jemen nicht auf der Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates. Beim Internetportal Relief Web, einem Informationsdienst des UN-Büros für die Koordination humanitärer Hilfe (OCHA), schafft es das Kriegsland nur auf Platz sechs der »Hitliste« internationaler Krisen und Katastrophen.

Dabei ist der Jemen nach Angaben von UNICEF-Regionaldirektor Geert Cappelaere eine »Hölle für Kinder«. Bei einer Pressekonferenz des UN-Kinderhilfswerks in Amman erinnerte Cappelaere am vergangenen Sonntag an das siebenjährige Mädchen Amal Hussein, dem die New York Times zuvor eine Titelgeschichte gewidmet hatte. Amal war am 1. November an Unterernährung gestorben. In den letzten Tagen vor ihrem Tod war das Kind in einer Krankenstation ernährt worden, konnte aber keine Nahrung mehr bei sich behalten. Um Platz für andere Patienten zu machen, wurde Amal aus der Klinik entlassen, ihren Eltern wurde geraten, sie zu einer Hilfsorganisation zu bringen, deren Einrichtung 15 Kilometer entfernt lag. Doch die Eltern brachten das Kind nach Hause, in eine Strohhütte in einem Flüchtlingslager. Geld für die Fahrt hatten sie nicht. Jedes Jahr sterben 30.000 Kinder, weil sie nicht genug zu essen bekommen und aufgrund der Unterernährung für Krankheiten anfällig seien, so Cappelaere. Es gebe nicht eine Amal im Jemen, »es gibt viele tausend«.

Im Jemen leiden 1,8 Millionen Kinder akut an Unterernährung, 400.000 sind täglich vom Tod bedroht. 40 Prozent davon leben in der Provinz Hodeida und in den angrenzenden Regionen, wo der Krieg am schlimmsten tobt. Hier ist nur noch ein Hospital in Betrieb, so der UNICEF-Koordinator. Das Al-Thaura-Krankenhaus liege weniger als zwei Kilometer von der Front entfernt.

Die Hafenstadt Hodeida im Westen des Landes am Roten Meer ist die einzige Möglichkeit, Hilfsgüter in den Jemen zu bringen. Bis zu 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung von rund 25 Millionen sind von diesem Hafen abhängig, so Cappelaere. Ein Angriff auf Hodeida, wie von der saudisch geführten Kriegsallianz seit langem geplant, würde sämtliche Hilfslieferungen in die Kriegsgebiete des Landes stoppen.

Nicht nur die Kinder leiden, acht Millionen Menschen sind auf Nothilfe angewiesen, so das UN-Nothilfeprogramm OCHA. Diese Zahl könne sich rasch auf 14 Millionen erhöhen, wenn der Krieg nicht bald eingestellt werde. Eine Waffenruhe aber werde nicht reichen, der Jemen brauche ein umfassendes Hilfsprogramm für den Wiederaufbau.

Den von Hunger geschwächten Menschen fehlt es an Gesundheitsversorgung, an sanitären Einrichtungen, an sauberem Wasser. Seit 2016 hat die Zahl von Cholerafällen im Jemen dramatisch zugenommen. Drei Millionen Inlandsvertriebene leben laut OCHA zumeist in schlecht ausgestatteten Lagern. Rund 900.000 Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in ihre ursprünglichen Wohnorte zurückgekehrt, obwohl ihre Häuser beschädigt oder zerstört und unbewohnbar seien.

Jemen gilt als das Armenhaus der arabischen Welt, Hunger gehört seit Jahrzehnten zum Alltag vor allem der rund 80 Prozent der Einwohner ausmachenden ländlichen Bevölkerung. Seit 1990 liegt das Land am unteren Rand des Index der menschlichen Entwicklung (HDI). Der HD-Index bewertet drei zentrale Errungenschaften menschlichen Daseins: langes, gesundes Leben, Zugang zu Bildung und ein guter Lebensstandard. Im Armutsbericht der Vereinten Nationen bildet der Jemen mit afrikanischen Staaten das Schlusslicht. Mehr als 20 Prozent der unter 25jährigen können weder lesen noch schreiben, mehr als 60 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.

Rund 10.000 Menschen wurden seit Beginn des Krieges 2015 getötet, etwa 40.000 verletzt. Angriffe der saudisch geführten Kriegsallianz haben wiederholt zivile Versammlungen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Schulausflüge, Märkte bombardiert. Dabei wurden oft Dutzende Menschen – ausschließlich Zivilisten – auf einmal getötet.