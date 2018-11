UNO: Über 2.000 Menschen starben im Mittelmeer

Genf. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr bereits mehr als 2.000 Menschen bei dem Versuch ums Leben gekommen, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Mehr als die Hälfte von ihnen verlor dabei auf dem Weg nach Italien das Leben, sagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Dienstag in Genf. Insgesamt hätten bereits mehr als 105.000 Menschen die Flucht über das Meer gewagt. Damit sei 2018 »das fünfte Jahr in Folge«, in dem die Zahl von 100.000 Flüchtlingen übertroffen werde, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration. (AFP/jW)