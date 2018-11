Keine Umbettung Francos in Almudena-Kathedrale

Madrid. Im Streit über die Umbettung des Leichnams Francisco Francos will die spanische Regierung ein Begräbnis des faschistischen Diktators (1892–1975) in der zentral gelegenen Almudena-Kathedrale in Madrid per Gesetzesreform verbieten. Diese soll festschreiben, dass die sterblichen Überreste Francos an keinem der Öffentlichkeit frei zugänglichen Ort beerdigt werden dürfen, wie die Zeitung El País am Dienstag unter Berufung auf Quellen aus der regierenden sozialdemokratischen Partei PSOE berichtete. Zudem müssten die Verantwortlichen von öffentlichen Plätzen und Anlagen künftig mit Sanktionen rechnen, wenn es dort zur Verherrlichung des Franco-Regimes kommen sollte. (dpa/jW)