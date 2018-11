»Zurückweichen kann niemals eine Lösung sein«

Aufmarsch von AfD- und Pegida-Anhängern am 1. September in Chemnitz Foto: (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Am 9. November jährt sich zum 80. Mal die sogenannte Reichspogromnacht. Ihr Bündnis ruft dazu auf, am kommenden Freitag in Chemnitz verschiedene Orte faschistischer Verbrechen aufzusuchen. Was genau ist geplant?

Wir organisieren einen sogenannten Täterspurenrundgang, den wir in ähnlicher Form auch schon zum 5. März, also dem Tag der Bombardierung von Chemnitz im Jahr 1945, durchführten. Zu den Aufmärschen der Nazis, die hier in der Stadt traditionell am 5. März stattfinden, haben übrigens teilweise dieselben Personen aufgerufen, die jetzt die Freitagsdemonstrationen von »Pro Chemnitz« veranstalten. Und auch am kommenden Freitag aufmarschieren wollen.

Was genau wollen Sie mit dem »Täterspurenrundgang« erreichen? Was kann man sich darunter vorstellen?

Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, wer die Täter in Chemnitz waren. Das heißt konkret: Wer hat deportiert? Wer hat von Zwangsarbeit profitiert? Wer hat vor Ort maßgeblich das menschenverachtende System Hitler mitgetragen? Ebenso soll es aber auch darum gehen, den Opfern eine Stimme zu geben und auf die tragischen Geschehnisse aufmerksam zu machen.

Sie haben bereits erwähnt, dass am Freitag erneut ein Aufmarsch der extrem rechten Vereinigung »Pro Chemnitz« stattfindet, die auch im Rat der Stadt vertreten ist. Mit welcher Begründung wollen die Rechten ausgerechnet an diesem geschichtsträchtigen Tag auf die Straße gehen?

»Pro Chemnitz« marschiert seit Wochen regelmäßig freitags um den Karl-Marx-Kopf in unserer Stadt und lädt sich dazu rechte Größen wie »DJ Happy Vibes« oder jüngst den Vorsitzenden der österreichischen »Identitären Bewegung«, Martin Sellner, ein. Nun passt es den Rechten natürlich gut, dass das geschichtsträchtige Datum in diesem Jahr auf einen Freitag fällt. Ob und wie genau sie darauf Bezug nehmen werden, bleibt abzuwarten.

Plant Ihr Bündnis Proteste gegen diese neuerliche Provokation der Nazis?

Als Bündnis »Chemnitz nazifrei« haben wir die Aktivitäten von »Pro Chemnitz« von Anfang an begleitet. Wir engagieren uns nicht erst in den letzten Monaten gegen Rassismus und neofaschistische Hetze. Nach intensiven Diskussionen sind wir nun zu dem Schluss gekommen, nicht jeden Freitag eine Gegendemonstration zu organisieren, sondern gezielt größere Aktionen vorzubereiten und mehr Zeit und Arbeit in die Stärkung antifaschistischer Strukturen und politische Bildungsarbeit zu investieren. An diesem Freitag wird es jedoch verschiedene Proteste, Kundgebungen und Kulturveranstaltungen geben, zu deren Teilnahme wir neben anderen Organisationen aufrufen.

Chemnitz hat in den vergangen Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, da es anlässlich der Tötung eines Deutsch-Kubaners Ende August dieses Jahres mehrfach zu Aufmärschen von Nazis, AfD und Rassisten kam. Wie nehmen Sie das derzeitige gesellschaftliche Klima in der Stadt wahr?

Ich habe das Gefühl, Chemnitz ist noch unschlüssig. An den jeden Freitagabend stattfindenden Aufmärschen der extremen Rechten nehmen immer weniger Menschen teil, vor allem immer weniger Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Die Zahl der anreisenden Neonazis aus dem sächsischen Umland bleibt dagegen stabil. Es gab bereits mehrere Angriffe auf vermeintlich Nichtdeutsche, Andersdenkende, Migranten und auf ein von jüdischen Bürgern betriebenes Restaurant.

Immer wieder werden Zusammenhänge zwischen den Gewalttaten und Anhängern von »Pro Chemnitz« bestritten. Eine ernsthafte Distanzierung der Rechten von diesen Taten bleibt hingegen aus, was mich nicht wirklich erstaunt. Man hätte hingegen erwarten können, dass diese Entwicklung dazu führen würde, dass ein Großteil der Chemnitzerinnen und Chemnitzer sich endlich mal gegen die Rechten positioniert, doch leider bleibt das bisher größtenteils aus. Zwar gibt es mittlerweile eine Reihe von jungen Leuten, die sich bei uns engagieren, aber es fehlt eine Solidarisierung mit linken Kräften aus den Reihen der sogenannten Zivilgesellschaft.

Nachdem auch der Vorsitzende der Chemnitzer Linken sowie ich selbst bereits von einer Gruppe Neonazis angegriffen wurden, bleibt natürlich ein Gefühl der Unsicherheit, welches auch viele Migrantinnen und Migranten aktuell haben werden. Doch Zurückweichen kann niemals eine Lösung sein.