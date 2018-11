Mehr Infrastruktur, bitte

Frankfurt am Main. Der DFB will mit dem 3. Amateurfußballkongress seine Basis stärken. Vom 22. bis 24. Februar 2019 ist in Kassel ein Austausch zwischen Vertretern des DFB, der Regional- und Landesverbände sowie von Kreisen und Vereinen geplant. Schwerpunkte seien die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Vereinsfußballs im Amateurbereich. Dabei sollen Lösungen und Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung und Stärkung der Basis erarbeitet werden. Nach Angaben des DFB-Chefs Reinhard Grindel brauchen die Klubs »eine bessere Infrastruktur«. (dpa/jW)