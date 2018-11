Auswärtssieg für gallisches Dorf

Gaius Diabolus aka Michael Frontzeck, Trainer des FCK Foto: Uwe Anspach/dpa

War es Arroganz oder gar eine Art versteckter Anerkennung, als Kaiserslauterns Trainer Michael Frontzeck wenige Tage vor der Partie gegen Energie Cottbus eben jenes Team mit dem berühmt-berüchtigten »gallischen Dorf« verglich. Das Narrativ des unterentwickelten und ungehobelten Underdogs ins Spiel zu bringen, der niemals aufgibt, ist psychologisch ungeschickt, kann den Gegner eher stärken. Sich den FCK im Umkehrschluss als überlegenen »römischen« Fußballkulturbotschafter vorzustellen, jagt mir ein Schmunzeln ins Novembergesicht. Respekteinflößend war für die Lausitzer die Kulisse von über 24.000 auf dem legendären Betzenberg, zugegeben kein Kolosseum, aber letzte Saison spielte Cottbus noch Regionalliga vor auswärts bis zu 500 Zuschauern.

Der ungleiche Kampf nimmt zuerst einen unglücklichen Verlauf: Energies Marc Stein wird schon nach zwei Minuten im Zweikampf mit Innenverteidiger Dominic Schad die Nase gebrochen. Vom Platz zu gehen ist für den hartgesottenen Kapitän keine Alternative. Energie bevorzugt in der ersten Hälfte gegen anrennende Lauterer die von Römern und anderen Italienern erprobte Limes-Fünferkette. In der zweiten Halbzeit auch. Dann Freistoß von Fabian Holthaus in die Box, wo kein anderer als der verletzte Stein den Ball noch in Bedrängnis per Kopf im Tor versenkt. Was für ein angstfreier Move! Ein klar gespielter Konter auf Joker Lasse Schlüter reicht zum 2:0. Bedient sind die Lauterer Offensivkräfte Timmy Thiele, für den das Auftreten von Cottbus »einfach nur widerlich« ist, und Jan Löhmannsröben, der »die Mauer wieder hochgezogen« sieht.

Abwärtstrend gegen Aufwärts im Ost-Clásico zwischen Carl Zeiss Jena und Hansa Rostock. Zuvor war Rostock im DFB-Pokal gegen die »Cluberer« aus Nürnberg in einem intensiven Match erst im Elfmeterschießen ausgeschieden. Mit dem Rückenwind des guten Spiels drückt die Hansa gewaltig, wenn auch nur an die Latte durch Nico Rieble. In der zweiten Hälfte fällt durch einen Konter über Marcel Hilßner auf Jonas Hildebrandt das Tor zur Führung. Hilßner steht im Abseits, der Treffer zählt. Das Spiel wird kurz unterbrochen, da einige Ultras die Entscheidung gern vis-à-vis ausdiskutieren würden. Ein Lattenknaller des gerade erst begnadigten Kevin Pannewitz (zuviel Alkohol) macht Jena Hoffnung. In der Nachspielzeit schießt Joker Stenzel den ersehnten Ausgleich.

Der Hallesche FC hat sich im Sonntagsspiel gegen Meppen mit 2:1 spielerisch souverän durchgesetzt und liegt derzeit sogar auf Platz 4. Das irrste Spiel bot die Offensivmacht aus Wiesbaden mit dem 7:0 bei Fortuna Köln, Manuel Schäffler schaffte einen Viererpack. Kölns neuer Trainer Tomasz Kaczmarek fühlte sich wie im falschen Film.

Kritik kam vorige Woche vom DFB: Die meisten Drittligisten lebten dem Saisonreport 2017/18 zufolge über ihre Verhältnisse, könnten nicht kalkulieren und bezahlten vor allem ihre Profis zu gut. Ein Dilemma.