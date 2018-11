Die Rückkehr der Flanke

Hebt die Hände für die Ecke! Inters Nummer 77 bei der Ausführung Foto: Stefano Rellandini /REUTERS

Es war ein Kopfball von Mittelfeldspieler Matías Vecino, der die Saison von Inter Mailand so richtig in Fahrt brachte. 1:1 stand es im Champions-League-Duell zwischen Inter und dem englischen Vertreter Tottenham Hotspur, als der Uruguayer im Strafraum zum Abschluss kam und in der Nachspielzeit das Siegtor erzielte.

Vor dem Duell mit den »Spurs« am 18. September standen Mannschaft und Trainer Luciano Spalletti in der Kritik. In den ersten vier Ligaspielen holten die Nerazzurri (Schwarz-Blauen) nur einen Sieg, verloren gegen Aufsteiger Parma und das kleine Sassuolo. Bei Inter beschwört so eine Bilanz zumeist alle möglichen Weltuntergangsszenarien herauf, mindestens steht aber die Position des Trainers zur Debatte.

Doch seit dem Treffer von Vecino ist alles anders. Inter gewann jedes der folgenden sieben Ligaspiele, zuletzt gelang ein 5:0 gegen CFC Genua, und hat sich damit mittlerweile auf den zweiten Rang vorgeschoben. Was aktuell bedeutet: Inter wäre auch in der nächsten Saison für die Champions League qualifiziert. Höhere Ziele kann man sich in der Serie A aufgrund der erdrückenden Dominanz von Juventus Turin momentan nicht setzen.

Es sind vor allem natürlich auch die Ziele des chinesischen Mehranteilseigners Suning Commerce, eines Einzelhandelsriesen, der den Traditionsverein 2016 übernahm und seitdem einiges an Geld lockermachte. Von diesem Investment verspricht sich das Unternehmen vor allem Rendite in Form von gesteigerter Aufmerksamkeit in Europa. Etwas, das sich eben vorwiegend durch die regelmäßige Teilnahme an der Königsklasse erreichen lässt.

Den so begehrten Henkelpott, sprich die Champions-League-Tro­phäe, holte Inter zuletzt 2010 unter José Mou­rinho und mit einer Mannschaft, die mit Stars wie Wesley Sneijder oder Samuel Eto’o gespickt war. Eine Mannschaft, die im selben Jahr noch den Meistertitel sowie den Pokal holte und damit das sogenannte Triple perfekt machte.

Nach dem Höhepunkt kam jedoch wie so oft der Absturz. Mourinho wechselte zu Real Madrid, und die damalige Klubführung verpasste es, rechtzeitig einen Generationswechsel einzuläuten. Hinzu kamen einige Fehlgriffe bei der Besetzung des Trainerpostens. Die Folge: Mit dem Kampf um den Meistertitel hatte Inter fortan nichts mehr zu tun. Schlimmer noch: Die diesjährige Teilnahme an der Champions League ist die erste seit fast sieben Jahren.

Die Verpflichtung von Luciano Spalletti im Sommer 2017 war dabei jedoch offensichtlich der erste Schritt zurück zum alten Glanz – oder zumindest einer ersten Polierung. Unter Spalletti, der von der AS Roma abgeworben worden war, schaffte Inter gleich im ersten Jahr die Rückkehr in die Champions League.

Der 59jährige setzt auf ein spielerisches Mittel, welches aufgrund von nachgewiesener Ineffizienz eigentlich im modernen Fußball als antiquiert gilt: Flanken. Laut der Statistikseite »Statsbomb« vertraut kein anderes Mitglied der Serie A bei eigenen Angriffen prozentual so häufig auf den langen Ball in den Strafraum wie Inter.

Der fleißigste Flankengeber ist der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic, dessen bevorzugter Abnehmer Stürmerstar und Kapitän Mauro Icardi ist. Der Argentinier war mit seinen Treffern in den letzten Jahren der Grund, warum Inter sportlich noch Relevanz besaß. Abseits des Platzes ist der jedoch nicht immer unumstritten, provozierte etwa einen Streit mit den mächtigen Ultras.

Verzichten kann Spalletti auf Icardi aber nicht. Irgend jemand muss die vielen Flanken ja verwerten.