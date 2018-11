Wahre Tierrechte (29)

Auf Rummenigge, Hoeneß und den Papst zum Dufte-Finden folgte Geräusch, das im Radio Musik genannt wurde: »Follow me, follow you« von Genesis ertönte. »Dafür ist die Schöpfungsgeschichte nicht ersungen und erlogen worden«, murrte Jochen. Nein, das war kein Ur- oder Eisprung, das war glibbrige Massenranschmeiße, die sich zu allem Überfluss auch noch anspruchsvoll gab. Jochen hätte das Radio am liebsten erschossen, begnügte sich aber damit, es auszustellen. »Widerwärtig, dieses Geningel von Spießern für Spießer! Na ja, wer sich selbst schon ›Follower‹ nennt und seinen Wert und seine Bedeutung an der Menge seiner ›Follower‹ misst, kann sowieso einpacken.«

»Das stimmt zwar« – Melissa blökte leise und zustimmend –, »aber bitte sag auf keinen Fall ›Spießer!‹ Mir wird bei ›Spießer‹ die Milch im Euter sauer, aber für die ist das ganz was Tolles, das ist ihr Lieblingsselbstlob: Spießer!« Sie schnob, dass es dampfte. »Und wer an die Jungmenschenkohle will, wirbt jetzt mit ›Spießer‹. Du wirst es gleich in der Bank sehen, wie ein Jungvolk von Eigenheimlern und Bausparern herangezüchtet wird. ›Spießer‹ ist jetzt ›positiv besetzt‹, wie die Spießer selbst das nennen. Und wenn sie erst ganz wichtig verblödet sind, sagen sie, sie ›verorten sich als Spießer‹. Also pass gut auf, was du sagst!«

»Ei, ei, ei, verorten«, kalauerte Lia und kicherte vor sich hin, und Jochen lachte laut und schallend, durch diese Alberei befreit von allem Druck, der auf ihm lag. Er spürte, dass die Anspannung aus ihm wich wie Luft aus einem zu fest aufgepumpten Reifen, und er ließ sich von der Erleichterung bis in den Leichtsinn tragen. »Wenn alles klappt, feiern wir morgen ein Fest, mit Eierlikör, Tanzmusik und allem Drum und Dran!« rief er beschwingt. Wenn das keine Motivation war!

