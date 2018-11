Nach den Kämpfen

Skeptischer Blick zurück: Andreas Goldsteins »Der Funktionär« Foto: Der Funktionär/ DOK Leipzig 2018

Die Dok Leipzig 2018 endete mit einer trotzigen Entscheidung: Den Wettbewerb für deutsche Filme gewann die Dokumentation »Lord of the Toys« über Dresdner Youtuber, die rassistische und sexistische Propaganda verbreiten. Der Verfasser dieses Artikels hatte bei seinem gut zweitägigen Leipziger Aufenthalt nicht die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. So erlaubt er sich auch kein Urteil, ob die vorab geäußerte Warnung des antifaschistischen Aktionsbündnisses »Leipzig nimmt Platz« zutrifft, der Film gebe den Akteuren nur eine weitere Plattform, oder ob die rechte Hetze mit ästhetischen Mitteln demontiert wird.

Wer über ein Festival berichtet, auf dem vom 29. Oktober bis 4. November immerhin gut 300 Filme gezeigt wurden, sollte nicht versuchen, unbedingt die Preisträger zu erhaschen. Im besten Fall hat man einige Filme gesehen, zwischen denen sich Verbindungen herstellen. Zunächst als Eindruck: Fast alle der Dokumentationen provozierten durch Langsamkeit. Vielleicht haben immer schneller geschnittene Spielfilme im Kino die Sehgewohnheit geändert. Vielleicht aber ist der Eindruck auch durch den Inhalt hervorgerufen. Viele der gezeigten Werke sind auf eine Person konzentriert oder auf eine sehr kleine Gruppe. Die Kamera rückt ihnen ganz wörtlich auf den Leib, und dies in existentiellen Situationen, wie etwa in »Die Frist« von Karin Becker, die drei Menschen in den Tagen vor ihrem Haftantritt zeigt.

Der Anwalt versucht, doch noch eine Woche herauszuschlagen, damit die Wohnung aufgelöst, der nötige Verwaltungskram erledigt werden kann. Der Blick auf von Angst und Spannung gezeichnete Gesichter hat etwas Voyeuristisches, und beinahe hofft man, dass die Dokumentation »nicht echt«, die Szene nachgespielt ist. Vielleicht ist sie das auch, Reenactment ist ein anerkanntes Arbeitsmittel. Die Dokumentation tendiert zum Spielfilm; nur weiß man als Zuschauer nie, in welchem Maß.

Keine Kompromisse

Ein wichtiges Thema des Festivals: das Leben nach dem Krieg, im günstigen Fall ein Weg zum Frieden. Auffallend viele Filme beschäftigten sich damit. Manuel Correas »The Shape of Now« zeigt, wie Mütter von Ermordeten und Vermissten im Nachkriegskolumbien durch Theaterarbeit versuchen, die Gewalt im Bürgerkrieg aufzuarbeiten. Dafür zeigen sie individuelle Geschichten, die verallgemeinerbar sind. Das appelliert vor allem an Erfahrungen; wer einen Krieg beenden will, muss wohl die Diskussion über Grundsätze vermeiden. Allerdings sah der Regisseur beim Gespräch nach der Vorführung kaum mehr Chancen für einen Frieden in Kolumbien. Am Ende hilft der Kompromiss nicht weiter.

In überzeugenderer Weise unentschieden blieb der iranische Beitrag »Woman with Gunpowder Earrings« von Reza Farahmand. Im Zentrum steht eine iranische Kriegsreporterin, die darüber berichtet, wie irakische Regionen vom IS-Terror befreit werden. Als sie in einem noch umkämpften Dorf auf vom IS zurückgelassene Frauen und Kinder stößt, wird sie von der Berichterstatterin zur Akteurin. Sie setzt deren Rettung durch und kümmert sich um sie, nachdem sie in einem Lager interniert wurden. Für viele der Insassen ist die Niederlage des IS eine Befreiung; einige aber blicken nostalgisch auf die Vergangenheit zurück. Die anfangs parteiische Iranerin, die – für westliche Zuschauer sicherlich verwirrend – den geretteten Frauen barsch befiehlt, den Gesichtsschleier abzulegen, verliert an Sicherheit. Der Film zeigt die Aufgabe, individuellen Erfahrungen gerecht zu werden und gleichzeitig weiterhin das politisch Notwendige zu tun.

Rambo zerbricht

Goran Devic in »On the Water« kehrt in seine kroatische Heimatstadt Sisak zurück und porträtiert Menschen an den Flüssen, die bei Sisak zusammenfließen, auf ihnen, als Schwimmer in ihnen. Aber so sehr sie in der Gegenwart zu leben scheinen: Immer wieder kommt die Kriegsvergangenheit als mühsam Verdrängtes wieder hervor. Die Fischer erzählen Kampfgeschichten, die immer noch lediglich geduldete Serbin wirft zum Jahrestag der Ermordung ihrer Familie Kränze in den Fluss. Versoffen und heruntergekommen ist ein Kriegsheld, von allen »Rambo« genannt, der sich voller Ideale für die Verteidigung der Kroatentums gemeldet hatte. Es sind zuerst die Idealisten, die an der Realität des Krieges zerbrechen.

Das gilt auch in der Ukraine. Der Kurzfilm »Diorama« von Zoya Laktionova zeigt ein Mariupol, an dessen Strand sich gefährliche Wasserminen sammeln, und ängstliche wie forciert unbekümmerte Reaktionen von Einwohnerinnen darauf. In »Nine Month War« von Laszlo Csuja entscheidet sich ein Angehöriger der ungarischen Minderheit in der Ukraine, vor der Einberufung nicht in die EU zu flüchten, sondern zu kämpfen – in einem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, wie der Vorspann schwindelt. Doch geht es weniger um politische Fragen als darum, wie ein junger Mann sich durch ein knappes Jahr Einsatz an der Front verändert. Csuja lässt offen, ob die Konflikte, die nach der Demobilisierung mit Mutter und Verlobter aufbrechen, gelöst werden.

Anders als der Rekrut Janos kämpfte Oksana in »No Obvious Signs« von Alina Gorlova als Majorin und stellvertretende Bataillionschefin für das ukrainische Regime. Nach Jahren der Kriegsgewalt folgte ihr psychischer Zusammenbruch. Der Film zeigt einen Klinikaufenthalt, Behandlungen und eine Rückkehr zur Truppe, die Oksana bald abbricht. Zumindest sie wird nicht, wie sie mal gehofft hat, auf der Kremlmauer tanzen. Mühsam kehrt sie in den Alltag und zu ihrer Arbeit im Finanzministerium zurück, nun ohne Illusionen über einen angeblich heroischen Krieg.

Aus historischen Gründen hat das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz Dok Leipzig, einen Osteuropa-Schwerpunkt, und so fehlen niemals Rückblicke auf den Sozialismus. Hervorzuheben ist »Palace for the People« von Boris Missirkov und Georgi Bogdanow: Blicke auf Prachtbauten aus fünf sozialistischen Staaten. Abgesehen vom wohl wirklich überdimensionierten »Haus des Volkes« aus Nicolae Ceauşescus Rumänien wird deutlich, dass es nicht um einschüchternde Monumentalität ging, sondern die Bevölkerung tatsächlich mit und in ihnen lebt (Lomonossow-Universität Moskau) bzw. lebte (Palast der Republik). Skeptischer ist der Blick von Andreas Goldstein, der in »Der Funktionär« seinen Vater zum Thema macht. Keineswegs denunziert er Klaus Gysi, Leiter des Aufbau-Verlags und Kulturminister der DDR. Sentenzartige Kommentare und einmontierte Photos verweisen auf Konflikte, naseweiser Siegertriumph fehlt. Doch fehlt ebenso das Bewusstsein, dass ein Politiker taktiert und in welchen Situationen Gysi taktierte. Sicherlich wird der Film im Kino laufen und dies Anlass zu einer genaueren Auseinandersetzung sein.