Nicht ohne meinen Atomschutzbunker

Wird es der nächste Triumph von Donald Trump? Bei den Midterms am 6. November wählen die US-Amerikaner alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses (435) und 35 der 100 Senatoren. Bauen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern aus, kann der Präsident seine Politik leichter durchsetzen als bislang. Doch wie ist die Stimmung im Staat nach fast zwei Jahren Trump? Unser Korrespondent berichtet aus dem republikanischen Kernland Texas. (jW)

Als das aus mehr als 500 Einfamilienhäusern bestehende Wohnviertel Afton Oaks in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf einer zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche entstand, handelte es sich um ein Stadterweiterungsgebiet am westlichen Rand von Houston. Heute enden die beschaulichen Wohnstraßen als Sackgassen direkt am Loop Freeway, dem inneren von zwei Autobahnringen, die etwas Struktur in den diffusen Siedlungsbrei der fünf Millionen Einwohner zählenden Metropolregion bringen, zu der die viertgrößte Stadt der USA inzwischen herangewachsen ist. Das einheitliche Bild, das Afton Oaks früher geboten haben muss, ist in Auflösung begriffen. Die eleganten eingeschossigen Häuser im Ranch-Stil werden reihenweise aufgestockt oder abgerissen und durch protzige Neubauten ersetzt. Die passen freilich zur Umgebung von Uptown, die geprägt ist von Luxuswohnen und den dazu passenden Konsumangeboten. In der nahen Galleria, wo die internationale Markenödnis von Armani bis Louis Vuitton dominiert, ist – dem texanischen Klima trotzend – sogar ein Eislaufplatz eingerichtet.

Einer der Bewohner von Afton Oaks hat sein neues Eigenheim gleich um einen Atomschutzbunker ergänzt. Was ihm der im Ernstfall noch nützen soll, ist allerdings unklar. Die anderen Hausbesitzer geben sich einstweilen damit zufrieden, einen privaten Sicherheitsdienst durch das Viertel patrouillieren zu lassen. Und weniger Betuchte können zumindest einen Notvorrat an Lebensmitteln anlegen. Dafür wird auf Fox News zwischen den alarmistischen Warnungen des Präsidenten vor der »Karawane« aus Mexiko geworben – als Vorsorge für Naturkatastrophen oder kommende Aufstände. Wer wohlhabende Houstonians auf den Widerspruch zwischen der aktuellen Panikmache und dem Selbstbild der USA als Einwanderergesellschaft anspricht, kann zu hören bekommen, dass unbedingt zwischen legaler und illegaler Migration unterschieden werden müsse. Am gegenwärtigen Präsidenten stört sie meist nur der Stil, Obama halten sie für einen Sozialisten. Texas kennt keine Einkommensteuer.

Das Wachstum Houstons stößt bislang auf keine natürlichen Grenzen. Grenzenlos scheinen auch die Möglichkeiten der Immobilienwirtschaft, die kaum durch Vorschriften wie Flächennutzungspläne »gegängelt« wird. Die jüngste Umfrage des in Houston ansässigen Kinder Institute for Urban Research hat wieder ergeben, dass die meisten Bewohner der Metropolregion den Verkehr – zu Recht – für das größte Problem halten. Die Zahl der von Autofahrern getöteten Fußgänger und Radfahrer erreicht in Houston Rekordwerte. Hans G Helms, der in seinem Buch »Auf dem Weg zum Schrottplatz. Zum Städtebau in den USA und in Canada« (1984) auch die Situation in Houston untersucht hat, sprach damals schon von der »zwingenden Notwendigkeit«, leistungsfähige öffentliche Massentransportmittel zu installieren. Seine Diagnose, »dass sich in Houston das Automobilzeitalter seinem Ende« zuneige, war damals allerdings verfrüht – und ist es auch heute noch. Seit 2004 verkehren immerhin – wieder – Straßenbahnen. Das gegenwärtig drei Linien umfassende Netz soll weiter ausgebaut werden. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist freilich wie überall in den USA ein Unterschichtenphänomen. Selbst wenn die Light rail eines Tages in den Westen der Stadt fahren sollte, werden die Uptown-Bewohner ihren Porsche kaum stehenlassen.