Südkorea bereitet Besuch Kims vor

Seoul. Südkorea bereitet sich auf einen Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un vor. Das erklärte Südkoreas Präsident Moon Jae In in Seoul bei einem Treffen mit den Chefs der fünf wichtigsten Parteien des Landes. Es sei aber noch nicht sicher, ob diese Visite noch vor Ende dieses Jahres stattfinde, so Moon. Kim hatte während des Gipfeltreffens in Pjöngjang im September versprochen, zu einem Gegenbesuch nach Seoul zu kommen. (Xinhua/jW)