Linke Stadträtin in Katalonien inhaftiert

Reus. In der katalanischen Stadt Reus ist am Montag morgen eine Stadträtin der linken CUP (Kandidatur der Volkseinheit) festgenommen worden. Mariona Quadrada wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr zu Protesten gegen Beamte der Nationalpolizei aufgerufen zu haben, die in einem Hotel untergebracht worden waren, um das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien zu verhindern. Die Rechtspartei Ciudadanos (Bürger) wirft Quadrada deshalb »Hassverbrechen« vor. Die CUP rief zu Protesten vor dem Gericht in Reus auf. (jW)