Collomb wieder Bürgermeister von Lyon

Lyon. Gut einen Monat nach seinem Rücktritt als französischer Innenminister ist Gérard Collomb erneut zum Bürgermeister von Lyon gewählt worden. Am Montag morgen wurde er in einer außerordentlichen Sitzung des Stadtrats mit 41 von 73 Stimmen gewählt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sein Vorgänger, Georges Képénékian, hatte das Amt niedergelegt, nachdem Collomb im Oktober als Innenminister zurückgetreten war. Collomb hatte das Amt bereits von 2001 bis zu seiner Berufung in die Regierung 2017 ausgeübt. (dpa/jW)