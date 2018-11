Gefeierte Brüche

Sogar der letzte Platz war belegt: KPÖ-Feier zum hundertjährigen Bestehen der Partei am Samstag in Wien Foto: KPÖ

Die Kommunistische Partei Österreichs hat am Samstag im Wiener Lokal »Schutzhaus zur Zukunft« ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert. Sie ist die drittälteste KP der Welt und darüber hinaus eine der ältesten Parteien in der Alpenrepublik. Mit mehr als 300 Besuchern, die sich in dem Saal drängten, übertraf die Festveranstaltung die Erwartungen der Wiener Parteiführung.

Mirko Messner, seit 2006 KPÖ-Bundessprecher, hob in seiner Rede in einem historischen Abriss hervor, die einzige Kontinuität der Partei wären ihre Brüche und Veränderung gewesen. Entstanden sei sie durch den »Bruch mit der sozialdemokratischen Tradition«. Nach dem Nazismus sei »die Partei zur ideologischen Hebamme der Zweiten Republik geworden«. »Und auch mit der Hörigkeit gegenüber der KPdSU haben wir schlussendlich gebrochen«, so Messner. Überlebt habe man die »Moskau-Treue« laut Messner allerdings nur schwerlich.

Für den Bundessprecher liegt die Zukunft der Partei darin, möglichst breit in Bündnissen aufgestellt zu sein. »Das Kommunistische heute erfordert eine neue politische Konsequenz, denn neue Umstände brauchen keine alten Antworten. Wichtig ist der Bruch mit der ideologischen Kontinuität und unsere gelebte internationale Identität und Solidarität gerade in der europäischen Linkspartei«, so Messner.

Auch Gregor Gysi, Präsident der von Messner angesprochenen Europäischen Linken (EL), kam mit einer Videobotschaft zu Wort. Gysi gratulierte darin der KPÖ und fügte hinzu: »Aber natürlich müsst ihr euch verändern, noch ein wenig reformieren, damit ihr dann die anderen verändern könnt.«

Frauensprecherin Heidi Ambrosch sprach in ihrer Rede über die patriarchalen Strukturen in Österreich, verlor zur Partei und ihrem Jubiläum indes kaum ein Wort – außer dass man Platz für junge Menschen und neue Ideen schaffen müsse. Grußbotschaften wurden von mehreren EL-Mitgliedsparteien sowie der kubanischen Botschaft Wiens verlesen.

»Schutzhaus zur Zukunft« wurde auch der neue im parteieigenen Globus-Verlag herausgegebene Bildband »Partei in Bewegung« vorgestellt. Der Historiker Manfred Mugrauer dokumentiert darin auf 450 Seiten mit mehr als 2.000 kommentierten Bildern die Geschichte der KPÖ. Dazu gehören auch die erwähnten Brüche. Diese führten dazu, dass noch zwei andere Veranstaltungen zum Jubiläum der kommunistischen Bewegung in Österreich zu nennen sind.

Die 2013 aus der marxistisch-leninistischen Opposition innerhalb der KPÖ hervorgegangene Partei der Arbeit (PdA) veranstaltete ebenfalls am Samstag in Wien eine Feier. Unterstützt wurde die PdA dabei vom Kommunistischen Studentenverband und der Kommunistischen Jugend Österreichs, die beide bereits vor mehr als zehn Jahren ebenfalls die KPÖ verlassen hatten.

»Wir stehen in der Traditionslinie jener Kommunistischen Partei Österreichs, die über sieben Jahrzehnte ihres Bestehens eine marxistisch-leninistische war und erst in den letzten 30 Jahren zur linken Allerweltspartei gemacht wurde«, so PdA-Vorsitzender Otto Bruckner. Bezogen auf die Hetze gegen Flüchtlinge im Land kommentierte er: »Die Zerstörer des Sozialsystems kommen nicht im Schlauchboot. Sie fahren fette Autos, reisen im Privatjet und halten sich politische Erfüllungsgehilfen, die sie Regierung nennen.«

Auch die KPÖ in der Steiermark, die formal noch zur Bundespartei gehört, jedoch von ihr losgelöst und unabhängig agiert, plant ein eigenes Fest. Die Steirer, die mit 83 kommunalen Mandatsträgern eine inzwischen politisch ebenso unbequeme wie auch in der Bevölkerung verankerte Partei sind, planen am 17. November im Grazer Volkshaus ihre Feier zum Hundertjährigen der KPÖ.