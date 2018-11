Im Rathaus unerwünscht

Ein Mann bei der Stimmabgabe am Sonntag in Lomianki Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Die polnischen Oppositionsparteien haben auch bei der zweiten Runde der Bürgermeisterwahlen am Sonntag die Serie ihrer Erfolge auf lokaler Ebene fortgesetzt. Nachdem bereits in der ersten Runde am 21. Oktober die Rathäuser der meisten Großstädte an Kandidaten der liberalen »Bürgerallianz« gegangen waren, wurden jetzt auch in den prestigeträchtigen Großstädten Gdansk und Krakow die von der Opposition unterstützten Bewerber mit großer Mehrheit bestätigt. Die Serie der Oppositionserfolge setzte sich auch in Regionen fort, die bei den Regionalwahlen am 21. Oktober mehrheitlich für die regierende Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) gestimmt hatten, etwa im zentralpolnischen Kielce, in Radom südlich von Warschau und selbst in kleineren Städten der ostpolnischen Regionen Lublin, Karpatenvorland und Podlasie.

Zu den wenigen Städten, in denen die PiS-Kandidaten siegreich waren, gehören Chelm an der Grenze zur Ukrai­ne und Wadowice, der Geburtsort des polnischen Papstes Karol Wojtyla. Der Heimatort der früheren PiS-Regierungschefin Beata Szydlo, Brzeszcze, fiel dagegen an einen von der Opposition unterstützten parteilosen Bewerber. Die PiS verlor ihren Bürgermeisterposten in ihrer traditionellen Hochburg Przemysl in Polens tiefem Südosten an einen Herausforderer von der rechten Protestpartei »Kukiz’ 15«. Die Wahlbeteiligung hielt sich in Höhe der 55 Prozent der ersten Runde; für Polen und für eine Kommunalwahl ist das ein hoher Wert, der die Mobilisierung vor allem der kritisch zur PiS eingestellten Wählerschichten signalisiert.

Dem Gdansker PiS-Kandidaten Kacper Plazynski half ebensowenig, dass er der Sohn eines ehemaligen Parlamentspräsidenten ist, wie es der Krakauer Bewerberin Malgorzata Wassermann zugute kam, dass sie als Chefin des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu den Folgen eines Finanzskandals monatelang kostenlose Publicity im Regierungsfernsehen genossen hatte. Im südpolnischen Nowy Sacz kam Iwona Mularczyk nicht über die 50-Prozent-Hürde, obwohl Präsident Andrzej Duda mit der Ehefrau eines prominenten PiS-Abgeordneten zusammen zu Allerheiligen über den örtlichen Friedhof spaziert war.

Trotzdem wären Wetten auf ein Ende der Herrschaft der PiS bei den Parlamentswahlen im Herbst 2019 verfrüht. Denn nur wenige Bürgermeisterwahlen waren politisch aufgeladen; in den meisten Fällen siegten lokal bekannte »Unabhängige«, bei denen die Wähler wussten, woran sie waren. Dieser Faktor der parteilosen Lokalkandidaten fällt bei den Sejm-Wahlen weg. Diese sind ebenso wie die Abstimmungen zu den Regionalparlamenten stärker politisiert. Außerdem kann die PiS bei nationalen Wahlen ausspielen, was sie am besten beherrscht: Symbolpolitik, wuchtige Worte und Appelle an die »Würde« der Nation.

Auf der mittleren Verwaltungsebene, den Wojewodschaften, hat die PiS am 21. Oktober ihren Besitzstand durchaus ausbauen können. Hatte sie vorher nur in zwei der 16 Regionen regiert, so tut sie dies nun in sechs, und in neun Wojewodschaften ist sie stärkste Partei geworden. Sie konnte zudem die Wojewodschaften Lodz und Kielce westlich der Weichsel dazugewinnen. Auch das Warschauer Umland ist fest in der Hand der Regierungspartei. Die Opposition liegt, außer auf der liberalen Insel Warschau, im Norden und Westen des Landes vorn – grob gesagt, in den vor 1945 deutschen Gebieten und der früheren preußischen Teilungszone.

Im übrigen zeigt das Ergebnis der Kommunalwahlen eine deutliche Trennung zwischen den Bewohnern der Städte und denen des flachen Landes. Die Städte stimmten überwiegend liberal, der ländliche Raum konservativ. Da das Ergebnis zeigt, dass die PiS im städtischen Umfeld bei etwa 35 Prozent der Stimmen eine Obergrenze hat, muss es für die Regierungspartei jetzt darauf ankommen, ihre Position auf dem Lande zu Lasten der Bauernpartei PSL auszubauen. Diese schloss bisher Koalitionen mit der PiS auf regionaler Ebene aus. Aber in den neu von der Regierungspartei eroberten Wojewodschaften beginnt nun das Kungeln: Die PiS lockt Abgeordnete der PSL völlig offen mit Posten in Behörden und staatlichen Unternehmen zum Parteiwechsel.