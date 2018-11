Paris will Dialog mit Neukaledonien

Nouméa. Frankreichs Regierung sucht nach dem Referendum über eine Unabhängigkeit Neukaledoniens den Dialog mit den dortigen Parteien. Bei einem Besuch in der Inselhauptstadt Nouméa kam Premierminister Édouard Philippe am Montag mit Befürwortern und Gegnern einer Loslösung von Frankreich zusammen. Bei dem Referendum am Sonntag hatten sich 56,4 Prozent der teilnehmenden Stimmberechtigten dafür ausgesprochen, dass die Inselgruppe im Pazifik bei Frankreich bleibt. Das waren deutlich weniger, als zuvor prognostiziert worden war. Für die Trennung stimmten 43,6 Prozent. (dpa/jW)