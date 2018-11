Washington. Ein Bürgermeister aus dem US-Bundesstaat Utah ist am Sonnabend in Afghanistan bei einem Angriff getötet worden, der von einem Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte ausgeführt wurde. Das bestätigte die NATO am Sonntag.

Brent Taylor war Bürgermeister der Stadt North Ogden. Er hatte aber für ein Jahr pausiert, um als Angehöriger der US-Nationalgarde in Afghanistan zu dienen. (Xinhua/jW)