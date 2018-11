Inszenierte Selbsttötung

Vom Theaterregisseur zum Kriegsverbrecher: Slobodan Praljak trinkt am 29. November 2017 Gift in Den Haag Foto: ICTY via REUTERS

»Mit Verachtung weise ich Ihr Urteil zurück«, schrie Slobodan Praljak. Es war der 29. November 2017. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte den Kriegsverbrecher in zweiter und letzter Instanz zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Plötzlich hielt Praljak eine kleine Flasche in der rechten Hand und leerte sie in einem Zug. »Das ist Gift!« rief er. Dann brach er vor den Augen der Weltöffentlichkeit zusammen und starb.

Praljak hatte seinen Abgang vermutlich monatelang im voraus geplant, wie eine Untersuchung der niederländischen Staatsanwaltschaft ergeben hat, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die Ermittler haben das Videomaterial gesichtet, sich erneut die aufgezeichneten Telefonate angehört, die Praljak geführt hatte. Sie haben die Schließer befragt und seine persönlichen Sachen durchsucht.

Wie der Exgeneral an das Zyankali gekommen war, konnte trotzdem nicht festgestellt werden und damit auch keine strafbare Handlung Dritter. Möglicherweise war das Gift schon sehr lange in seinem Besitz. Am Tag der Urteilsverkündung war der Kroate beim Verlassen des Gefängnisses in Scheveningen und beim Betreten des Gerichtsgebäudes durchsucht worden. Auch die Schuhe und der Mund. »Sein Intimbereich und der Anus wurden in den 13 Jahren U-Haft aber nie untersucht«, schrieb die Zeitung De Volkskrant am Freitag. Kurz vor dem Suizid war er noch kurz auf der Toilette gewesen – einem der wenigen Orte im Gebäude ohne Kameraüberwachung.

Praljak war als Kommandant des Kroatischen Verteidigungsrats (HVO) zwischen 1992 und 1995 für die Ermordung und Vertreibung muslimischer Bosnier im Jugoslawien-Krieg verantwortlich und auch für die Zerstörung der berühmten Brücke in Mostar. 2004 hatte er sich dem Tribunal gestellt, 2013 war er in erster Instanz verurteilt worden. Die spektakuläre Selbsttötung machte ihn für kroatische Nationalisten zum Märtyrer.

Hätten die Wächter im Gefängnis von Scheveningen nicht bemerken müssen, dass Praljak vorhatte, sich aus der Verantwortung zu stehlen? Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gab es Hinweise. Die eigene Familie, die Praljak zum letzten Mal am 21. Oktober gesehen hatte, war nicht nach Den Haag gekommen. »Sie wäre normalerweise zum Urteilsspruch angereist«, ist sich Michael Karnavas laut Volkskrant sicher. Der amerikanische Rechtsanwalt vertritt Jadranko Prlic, den früheren Premierminister der Kroatischen Republik Herceg-Bosna, der in Den Haag gemeinsam mit Praljak und drei anderen auf der Anklagebank saß und zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.

Offenbar wollte Praljak seine Angehörigen auf Abstand halten, um sie nicht hinterher dem Verdacht auszusetzen, sie hätten das Gift besorgt. Auch seine Anwältin hatte er nicht mehr gesprochen. »So konnte er sie nicht kompromittieren«, erklärte Karnavas.

Praljak hatte in den Tagen zuvor seine Koffer gepackt und die Zelle aufgeräumt. Auffallend emotional verabschiedete er sich von den Mitgefangenen, die er einmal die Woche beim Fußballspielen getroffen hatte. Bevor Praljak mit dem Auto in das Gerichtsgebäude gebracht wurde, unterhielt er sich in der Cafeteria des Gefängnisses noch kurz mit den Häftlingen, die ebenfalls wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren. Von den ehemals insgesamt 89 Angeklagten sind noch neun in Haft.

Praljak fühlte sich von den seiner Ansicht nach voreingenommenen Richtern in Den Haag unfair behandelt. Er habe keine Chance gehabt, sich angemessen zu verteidigen, ständig würde ihm das Wort abgeschnitten, lautete sein Vorwurf. Praljak hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis – in der U-Haft verfasste er 24 Publikationen mit seiner »Wahrheit« über den Krieg in Jugoslawien. Bis zum ersten Urteil 2013 durften er und die anderen Angeklagten regelmäßig für eine gewisse Zeit nach Hause.

Vermutlich ging es Praljak ausschließlich um die Inszenierung. Vor seiner Zeit als Kriegsverbrecher war er in seiner Heimat Regisseur. In seinem Film »Die Rückkehr der Katarina Kozul« von 1989 begeht eine der Hauptfiguren Selbstmord. Praljak hinterließ in seiner Zelle zwei Abschiedsbriefe, einen an seine Familie und einen an seine Frau. »Ich habe den Beschluss schon vor einiger Zeit getroffen: ruhig, wohlüberlegt und selbstbestimmt«, schrieb er.