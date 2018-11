Feuchte Keller und Paläste

Ein Obdachloser auf dem Weg zu seinem Schlafplatz in Nyiregyhaza im Nordosten von Ungarn (Dezember 2014) Foto: Attila Balazs/MTI/dpa

Am Sonntag nachmittag de­mons­trierten in Budapest mehrere hundert Menschen vor dem Verfassungsgericht gegen die Kriminalisierung von Obdachlosen in Ungarn. Aufgerufen hatte die Organisation »Die Stadt gehört allen«.

Seit dem 15. Oktober sind die neuen Regelungen des Strafgesetzes und der neue Verfassungsparagraph wirksam. Der Paragraph verbietet es, sich »lebensführungsmäßig« auf öffentlichen Plätzen aufzuhalten. Laut dem neuen Strafgesetz muss jetzt sofort verhaftet und innerhalb von 72 Stunden vor Gericht gestellt werden, wer innerhalb von 90 Tagen dreimal verwarnt wurde. Bisher konnte Obdachlosigkeit mit gemeinnütziger Arbeit bestraft werden. Wer diese ablehnt, kann für das »Vergehen« jetzt auch ins Gefängnis gehen. Wer innerhalb von sechs Monaten zweimal angezeigt wurde, kann bis zu 60 Tage Haft bekommen. Das Gesetz hält auch fest, dass die Polizei die Habseligkeiten der Obdachlosen vernichten kann.

Organisationen wie »Die Stadt gehört allen« kritisieren, dass die Verfassung mit sich selbst in Widerspruch sei und auch das neue Gesetz gegen sie verstoße. Die Demonstranten hatten sich versammelt, um Ungarns Oberstes Gericht auf seine Verantwortung hinzuweisen. Das Nachrichtenportal index.hu hatte Ende Oktober als erstes darüber berichtet, dass das Gericht in Kaposvar das Verfahren gegen einen 54jährigen ausgesetzt hatte, weil das betreffende Gesetz in sieben Punkten in Widerspruch zur Verfassung stehe, unter anderem zum festgeschriebenen Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit, dem Verbot von Diskriminisierung und dem Recht auf ein klares Verfahren. Das Gericht in Szekesfehervar hat inzwischen eine ähnliche Überprüfung beantragt. Zudem haben bereits mehr als 3.000 Richter und Anwälte eine Petition unterschrieben, die sich gegen die Kriminalisierung von Obdachlosen wendet und die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes betont.

Auch die Sprecher auf der Demonstration wiesen wiederholt auf diesen Umstand hin. Vertreter von Organisationen und auch Menschen, die seit Jahren schon auf der Straße leben, riefen in ihren Beiträgen das Verfassungsgericht auf, gegen das Gesetz aufzutreten. Natalia Kiss von der Organisation »Straßenanwälte« (Utcajogasz) sagte, das »menschenfeindliche und nicht einhaltbare Gesetz« müsse aufgehoben werden. Sie nannte den Schritt der beiden Gerichte »mutig« und forderte das Verfassungsgericht auf, »endlich als wirkliches Gegengewicht« zur Regierung aufzutreten und deren »Amoklauf« zu beenden.

Der Sozialwissenschaftler und Aktivist Balint Misetics erinnerte in seiner Rede an die »Asternrevolution« in Ungarn vor hundert Jahren. Er zitierte den Schriftsteller und Philosophen Ervin Sinko, der auch in der Räterepublik eine zentrale Rolle gespielt hatte: »Es kann nicht sein, dass einige Menschen in feuchten Kellern leben, während andere in Palästen leben.« Die Obdachlosen seien nicht Verbrecher, sie seien Opfer der Verbrechen der Regierung, die nur die reichsten Schichten der Gesellschaft unterstütze und eher in unsinnige Prestigeobjekte und faschistische Propaganda investiere als in eine vernünftige Wohnpolitik.

Misetics sprach in seinem Beitrag aber auch noch andere Probleme in der ungarischen Gesellschaft an. Vor genau zehn Jahren hatten neonazistische Terroristen in dem kleinen Dorf Nagycsecs zwei Roma ermordet. Sie waren die ersten Todesopfer bei einer Serie von Anschlägen. Misetics bat die Anwesenden, eine Schweigeminute für sie einzulegen.

Jutka Lakatos erzählte, dass sie seit 28 Jahren auf der Straße lebt. Sie forderte die Regierung auf, Programme zu entwickeln, die den Menschen helfen, aus der Obdachlosigkeit zu kommen, dass Mietwohnungen gebaut werden und die soziale Unterstützung ausgeweitet wird. An die Polizei gerichtet sagte sie, es sei nicht ihr Fehler, dass die Regelung in Kraft getreten sei, es wäre jedoch beschämend, wenn sie diese ausführen würde.

Wie das Verfassungsgericht sich entscheiden wird, ist unklar. Seitens der EU zumindest scheint es keine Bedenken zu geben. Die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava hatte Ende Oktober berichtet, dass ein Sprecher von Frans Timmermans, Vizepräsident der Kommission, auf ihre Anfrage gesagt habe, in sozialen Fragen seien die Eingriffsmöglichkeiten eingeschränkt. Und die Kriminalisierung von Obdachlosen verstoße aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gegen EU-Recht.