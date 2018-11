Zerbrechen, neu zusammensetzen: Die Berliner Band Trucks Foto: Constantin Timm/ Tape Records

Das haben die moderatem Krach erfreulich zugeneigten (Postpunk-)Bands Messer, Trümmer oder Die Nerven in ihren Texten ja alle drauf: »Sprachspiele« von wütendem Ernst oder ernsthafter Wut, in denen ein nachgerade körperliches Unbehagen an gesellschaftlichen Verhältnissen deutlich wird, häufig aber auch die eigene Orientierungslosigkeit in scheinbar mächtig orientierungsfernen Zeiten. Dunkle, seltsame, sperrige Sprachbilder und Metaphern, vorgetragen im schneidenden Ton emotionaler Dringlichkeit, arbeiten dabei gegen das allzu Konkrete, was für die potentiellen Vorstellungswelten der Hörer unbedingt von Vorteil ist; albern kryptisch oder allzu beliebig wird es ja glücklicherweise eher selten.

Was sich über die drei Gruppen sagen lässt, passt hervorragend auch zu den Trucks, einem ziemlich tollen Postpunk-Quartett aus Berlin, das seit 2013 Musik macht und dessen Debüt mit dem philosophischen Titel »Nicht Nichts« nun erschienen ist. Nicht nichts – das ist mindestens ein bisschen, aber nicht notwendigerweise mehr als das. Reicht das hin, oder ist das womöglich schon zuviel? Die immer richtige Antwort lautet: Kommt drauf an, um was es geht. Geht’s um »d« – wir unterstellen einfach mal, dass Trucks damit nicht »Debüt«, sondern »Deutschland« meinen –, laufen Christian, Christoph, Elias und Billy zu großer Form auf. Sie reproduzieren, zerbrechen und setzen neu zusammen. Das sagen sie selbst, und weil sie sehr gut darin sind, muss man prompt an Kolossale Jugend und die frühen Blumfeld denken.

In »Jenseits von d« also, dieser mit postpunkigem Dissonanz-Drama-Gitarren-Druck, Post-Hardcore-Schlagzeug-Wucht und halb herausgeschrienen Überzeugungserzählergesang vorgetragenen Singleauskopplung, heißt es formvollendet: »Da war die Sprache, da war der Krebs / Alles wächst, alles vergeht / Gedanke wird Wort / Oder war es andersrum // Jenseits von d, da kann ich wieder sprechen / Da kann ich rückwärtslaufen / Ohne die Beine mir zu brechen / Jenseits von d.« Und so könnte es immer weitergehen, denkt man, am besten zwölf Songs lang. Die gute Nachricht lautet: Das tut es auch. Eine schlechte Nachricht gibt es, was »Nicht Nichts« anbelangt, nicht. »Schmeiß dein Geld aus dem Fenster – oder dich.« Klingt überzeugend, sollte man sich trotzdem zweimal überlegen.