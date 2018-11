Angie sucht noch

Frankfurt am Main. Gibt es so was wie Tinder für Trainer? Angelique Kerber jedenfalls ist bei der Suche nach einem Neuen noch nicht fündig geworden. »Ich bin dabei und werde mitteilen, wenn etwas Konkretes auf dem Zettel steht«, sagte die 30 Jahre alte Wimbledon-Siegerin beim Sportpresseball in Frankfurt am Main. Kerber hatte sich Mitte Oktober überraschend von ihrem Coach Wim Fissette getrennt. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin hatte dies mit »unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung« begründet. In Frankfurt bekam Kerber die Auszeichnung als »Sportlerin mit Herz«. Fehlt nur noch das Herzblatt. (dpa/jW)