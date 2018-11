Hamburg. Das Hamburger Judoteam bleibt das Maß aller Dinge in der Bundesliga der Männer. Am Samstag feierte die Auswahl von Trainer Slavko Tekic den dritten deutschen Mannschaftstitel in Serie. Im Finale gelang den Gastgebern ein 11:3-Erfolg über Rekordmeister TSV Abensberg. (dpa/jW)