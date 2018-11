Neues aus der Süper Lig

Zum Niederknien: Loris Karius Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Was macht eigentlich Loris Karius? Der ehemalige Torwart vom FC Liverpool wurde nach seinen Patzern im Champions-League-Finale gleich an den Bosporus geschickt. Dort knüpfte Karius bei Besiktas Istanbul gleich wieder an die Leistungen aus dem Spiel gegen Real Madrid an, so dass es bereits Gerüchte um einen Rücktransfer geben soll. Vielleicht schafft es der Torwart ja von der Süper Lig (so heißt die türkische Liga) in die Super League!

Mit der ist keinesfalls die Premiere League gemeint, die super genug ist, sondern eine europäische Superliga mit nur den ganz großen Klubs aus ganz Europa. Also ohne (aus deutscher Sicht) den FSV Mainz 05 und den SC Freiburg! Nur mit den Bayern und dem BVB! Die dann in einer Liga mit Real, Barça, ManU, Liverpool und Paris Saint-Germain spielen! Das gäbe einen Reibach!

Hatten sich die Bayern-Bosse und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch gedacht, dann aber erst mal abgewunken. Herausgekommen ist die ganze luftleere Überlegung durch den Spiegel bzw. die Plattform Football-Leaks, die heiße Mails und so angezapft hatte. Aber so heiß war die Sache eben doch nicht, Watzke macht auch schon schön weiter auf Tradition, die Bayern selbst bekommen auf Twitter Spott ab, sie könnten ja tatsächlich in die Süper Lig abwandern, das Niveau hätten sie. Träge war ihr Auftritt, die Frage nach dem Trainer durfte man laut Sportdirekter Hassan »Brazzo« Salihamidzic aber nicht fragen: »Fragen Sie bitte solche blödsinnigen Fragen nicht«.

Gut, fragen wir andere Fragen. Wäre die Idee eigentlich so schlecht, mal andere Spieler die Schale im Mai heben zu sehen als die aus München? Gut, jetzt sieht es fast so aus, als ob die Dortmunder wieder mal dran sein könnten, aber vielleicht ist das nur eine Momentaufnahme, und der FCB holt bald den Jupp Heynckes zurück, kauft in der Winterpause ordentlich zu und wird mit 17 Punkten Vorsprung Meister, das siebte Mal in Folge.

Witzig sind auch die Reaktionen beim Rest der Bundesliga. DFB-Chef Reinhard Grindel weiß wie immer von nichts, faselt aber schon mal vorsorglich von Interessensausgleich und fairem Wettbewerb. Jörg Schmadtke, Manager mal hier und mal da, derzeit in Wolfsburg, spekuliert auch schon heimlich, will aber nicht erst groß diskutieren: »Das ist alles fatal, kontraproduktiv. So etwas bespricht man nicht in der Öffentlichkeit.« Schon gar nicht, wenn man offiziell nicht zu den 16 Klubs gehört, deren Unterschrift auf dem Papiertiger gefragt waren.

In England gibt man sich unterdessen gewohnt lässig. »Das hört sich wirklich sehr schön an, weil es nach viel weniger Spielen und viel mehr Geld klingt«, sagte zum Beispiel Jürgen Klopp, Extrainer von Loris Karius, nach dem 1:1 seines FC Liverpools beim Konkurrenten Arsenal. Die englische Liga ist ohnehin die wahre Süper Lig – an der Spitze sechs Klubs fast auf Augenhöhe, und alle super. Die brauchen den FC Bayern gar nicht.