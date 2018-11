»If you wanna be my lover …« Die Spice Girls sind wieder da. Oder jedenfalls fast. Die britische Frauengruppe steht vor einem Comeback – allerdings ohne Victoria Beckham. Geplant sei eine große Tournee im nächsten Sommer. Die Band wolle ihre Wiedervereinigung am heutigen Montag in einer Videobotschaft ankündigen. Ist es das, was sie wirklich, wirklich, wirklich wollen? Wir sind gespannt. (dpa/jW)