Der Schattenboxer: Oliver Kraushaar in Aktion Foto: ©Matthias Horn

Das Berliner Ensemble, Bertolt Brechts Wirkstätte im Berlin der Nachkriegszeit, war der natürliche Ort für Uraufführungen von Stücken aus dessen Feder. Auch nach seinem Tod konnte hier noch der eine oder andere Text erstmals seine Wirkung zeigen. Heute ist das anders: Brechts Dramen sind weitestgehend erschlossen. Er hat sich seinen Rang als literarischer Klassiker hart erarbeitet; seine Stücke werden auf großen und kleinen Bühnen weltweit gespielt – wenn man auch die Mutlosigkeit kritisieren kann, meist nur auf den Erfolgsgaranten »Dreigroschenoper« zurückzugreifen.

Also keine Entdeckungen mehr in Sachen Brecht? Das Berliner Ensemble hat sich auf die verhältnismäßig wenig beachteten Prosaversuche des Meisters besonnen und einen Treffer gelandet. »Der Lebenslauf des Boxers Samson-Körner«, in den Jahren 1926/27 in Fortsetzungen erschienen, ist eine Fragment gebliebene Erzählung, die episodisch das Leben des Spitzensportlers Paul Samson-Körner in den Blick nimmt. Brechts Begeisterung für den Boxsport ist überliefert: »Ich bin für den Sport, weil und solange er riskant (ungesund), unkultiviert (also nicht gesellschaftsfähig) und Selbstzweck ist.« Mit dem echten Samson-Körner war er bekannt und hat, schenkt man dem Untertitel Glauben, den Stoff für seinen Text aus erster Hand erhalten.

Der Boxer, 1887 geboren, beschreibt seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen, seinen ungeraden Weg in die Welt und – vom Zufall getrieben – zum Kampfsport. Ihn zieht es anfänglich zur See – als blinder Passagier, Hilfskraft und Koch. So lernt er die Welt kennen: Irland und England, Alexandrien und Konstantinopel, ebenso die Welt der Gefängnisse. Die Schwierigkeiten, in die er gerät, lassen sich leicht erklären: »Wenn es einen nicht so frieren würde, wenn es kalt ist, und der Hunger (…) wegginge, wenn man ein Stück Brot isst, dann stünde die Moral viel höher«, heißt es in der Erzählung. Samson-Körner will nicht nach oben, sondern einfach nur durchkommen. Jemand, der nichts zu verlieren hat, kommt damit oftmals weit. Brecht hat hier, avant la lettre, ein literarisches Gegenprogramm zu Thomas Manns »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« verfasst.

Der Regisseur Dennis Krauß, der erstmals einen Theaterabend am Berliner Ensemble vorstellt, hat versucht, diesen wenig theatralischen Text im Kleinen Haus in Szene zu setzen. Auf der Bühne ist ein großes Spotlight zu sehen, ein Hocker steht an der Seite. Der Schauspieler, der seinen Monolog nur mit einer Unterhose bekleidet beginnt, hat über sechzig Minuten Spieldauer nichts weiter zu tun, als sich langsam vollständig anzuziehen (Bühne und Kostüm: Johanna Meyer). Diese inszenatorische Zurückhaltung, die völlige Konzentration auf den Ausnahmedarsteller Oliver Kraushaar und auf eine exakte Sprachregie trifft genau den Punkt. Kraushaar findet scheinbar mühelos den richtigen Ton. Die Schnoddrigkeit des Boxers, der ohne Wehleidigkeit von schwierigsten Begebenheiten erzählt, kommt überzeugend rüber. Die Tempowechsel, die wohl überlegten Pausen, das genaue Erinnern und überstürzte Rausrotzen des Textes zeigen großes schauspielerisches Können.

Dass die Wahl auf diesen nicht für die Bühne gedachten Text gefallen ist, kann man dem BE zum Vorwurf machen (leise empfiehlt der Kritiker an dieser Stelle Brechts »Die Tage der Commune« und seine Lehrstücke). Auch die Fassung, in der er, angereichert mit allgemeineren Ausführungen zum Boxen und Passagen aus der Erzählung »Der Kinnhaken«, gegeben wurde, ist nicht makellos: Entscheidendes scheint zu fehlen. Und doch: Man fühlt sich klug und gut unterhalten. »Der Lebenslauf des Boxers Samson-Körner« hat beste Chancen, ein Publikumserfolg zu werden. Verdientermaßen.