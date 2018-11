Tote durch Unwetter

Am Wochenende haben in Italien schwere Stürme und sintflutartiger Regen erneut mehrere Todesopfer gefordert. Auf der süditalienischen Insel Sizilien starben allein in der Nacht zum Sonntag mindestens zwölf Menschen durch Überschwemmungen, darunter neun Mitglieder einer Familie, die nach Angaben der Rettungsdienste in ihrem Landhaus nahe Palermo ums Leben kamen. Seit Anfang vergangener Woche sind somit aufgrund der Unwetter in Italien rund 30 Menschenleben zu beklagen. In sechs Regionen galten Sonntag weiterhin Sturmwarnungen. (AFP/dpa/jW)