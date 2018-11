Gedenken an rote Matrosen von Kiel

Foto: Axel Heimken/dpa

In etwa 50 Orten der Bundesrepublik wurde am Sonnabend des Kieler Matrosenaufstands von 1918 gedacht. Er war vor 100 Jahren die Initialzündung für die Novemberrevolution. In Kiel fanden mehrere Demonstrationen, Kundgebungen und Kunstaktionen statt, darunter der Versuch, mit Darstellern in historischen Matrosenuniformen einen Flashmob zu organisieren (Foto). Bei einem Festakt im Gewerkschaftshaus, 1918 Versammlungsort von Arbeitern und Soldaten, sprach Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) von einem »Aufstehen für Frieden und Freiheit«. Die Rede des Flottillenadmirals der Bundesmarine Christian Bock wurde von Demonstranten unterbrochen, die ein Banner mit der Aufschrift »Krieg dem Terror: NATO zerschlagen« entrollten. DKP und SDAJ veranstalteten in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt einen bundesweiten Aktionstag unter dem Motto »100 Jahre Novemberrevolution – 100 Jahre KPD – für eine Ostsee als Meer des Friedens«. (jW)

