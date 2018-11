Das Selfie als zerlaufende Uhr

Ein russisches Mädchen hat beim Versuch, ein Selfie zu machen, eine Zeichnung des spanischen Malers Salvador ­Dalí in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein Werk von Francisco de Goya wurde beschädigt. Wie russische Medien am Freitag berichteten, fiel eine Wand mit den Zeichnungen in einer Ausstellung in Jekaterinburg um, als sich die Besucherin mit dem Handy fotografierte. Bei dem Aufprall wurde die Oberfläche der Dali-Zeichnung beschädigt. Bei dem Werk von de Goya gingen Rahmen und die Verglasung zu Bruch. Ein Fernsehsender veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen war, wie das Mädchen neben den Bildern stand, um ein Foto von sich zu machen. Die junge Frau und ihre drei Freunde hätten sich »nicht sehr angemessen« verhalten, so ein Sprecher. Die Polizei verzichtete auf Ermittlungen. (dpa/jW)