Mein Bruder Buddy Holly

Natürlich haben Schriftsteller ein verdammt hohes Lebenstempo. Wolfgang Welt ganz bestimmt Foto: Peter Wasielewski/Heinrich-Heine-Institut

Der damals schon nicht mehr ganz junge Achim Reichel sicherte sich für seine zweite Karriere als Deutschrocker in den Achtzigern Unterstützung bei Schriftstellern, die unter Popverdacht standen – etwa Jörg Fauser und Uli Becker lieferten ihm Lyrics. Offenbar hatte er auch Wolfgang Welt auf dem Zettel. »Also lieber B.[uddy] H.[olly] Fanclubgenosse«, schreibt ihm Reichel am 4. März 1983, »Deine Texte finde ich für meine Kiste nicht passend genug, da steckt dermaßen viel WoW-Individualität im Schreibstyling, daß ich’s nicht in meine Richtung gebogen krieg.« Kann man sich schon vorstellen. Welts Ruhrpottbrachialnaturalismus passt nicht so recht zum hanseatischen Mythenpop.

Das ist nur einer von diversen schönen Funden, die man auch als vermeintlicher Kenner in dieser unbedingt sehenswerten Düsseldorfer Wolfgang-Welt-Ausstellung machen kann. Ausgerechnet Düsseldorf? Schande über Bochum! Dort hätte sie hingehört, diese erste postume Gesamtwürdigung des Ur-Bochumer Plebejers und einzigen legitimen Stadtschreibers. Aber Kurator Martin Willems vom Heinrich-Heine-Institut am Rheinischen Literaturarchiv, der Freund, Motivator und gern auch mal Adlatus seiner letzten Jahre, kennt die Gründe. »Die Übergabe eines Nachlasses setzt Vertrauen voraus. Die Familie, deren Wunsch es war, dass wir uns um den Nachlass kümmern, wusste, dass wir dieser Aufgabe in gebührender Weise nachkommen werden, das heißt den Bestand zeitnah erschließen und eine Ausstellung anstreben.« Schließlich zuckt er aber auch die Schultern. »Meines Wissens gab es seitens der Stadt Bochum beziehungsweise von einem Bochumer Museum oder Archiv keinerlei Interesse an dem Nachlass.«

Nun war Welt stets Profi und Pragmatiker genug, um mitzunehmen, was er kriegen konnte. Er, der immer bei Suhrkamp landen wollte und 2006 nach Vermittlung Peter Handkes tatsächlich dort publizierte, kannte ja auch keine Berührungsängste, als Heyne seinen ersten Roman »Peggy Sue« 1999 wiederauflegen wollte. Zwei Jahre später erschien dort noch sein Nachfolger »Der Tick«. Welt hatte zuvor über zehn Jahre nur Kleinigkeiten veröffentlicht, jetzt war er wieder im Geschäft. Es reichte zwar nie, um seinen Brotjob als Nachtwächter beim Bochumer Schauspielhaus aufzugeben, aber er besaß wieder ein Publikum und wurde bald darauf auch von der Literaturwissenschaft als eine Art »Missing Link« zwischen den beiden deutschen Popliteraturen, Rolf Dieter Brinkmann und Benjamin von Stuckrad-Barre, entdeckt.

Man bekommt hier einen schönen Überblick über Leben und Werk dieses »Universaldilettanten«, wie er sich selbst gern bezeichnete. Den fließenden Übergang vom erfolgreichen Popschreiber zum Romancier, die beinahe schon jüngerhafte Verehrung für Hermann Lenz, dessen konsequent autobiographische Eugen-Rapp-Romane Muster für das eigene Schreiben lieferten, die lose Brieffreundschaft mit Peter Handke, die frühe Liebe zu Buddy Holly, über den er alles sammelte, was er bekommen konnte, und nicht zuletzt seine psychische Krankheit, wohl eine dissoziative Störung, die er nur mit schweren Psychopharmaka halbwegs in den Griff bekam. Und die Macher zeigen eben nicht nur Briefe, Manuskripte, Fotos, sondern auch Film- und Tondokumente.

Gleich die erste Station widmet sich dem Musikschreiber und hält zehn Hörbeispiele von Alben bereit, die Welt im Sommer 1981 zu seinen Favoriten zählt. Gleich nach »The Complete ­Buddy Holly« kommt »Good Old Phil’s« von Phillip Goodhand-Tait. Die beiden werden bald Freunde, und der Schriftsteller schickt ihm jeden Artikel, in dem der Name Wolfgang Welt vorkommt, obwohl er weiß, dass der Musiker kein Wort Deutsch spricht. Im Gegenzug begleitet ihn Goodhand-Tait später gelegentlich bei Lesungen und widmet ihm eine anrührende Freundschaftshymne, »Wolfgang«, die man nicht nur hören, sondern auch als Single kaufen kann. Als musikalischer Antipode darf hier aber auch jener Deutschtümler nicht fehlen, für den sich Wolfgang Welt immer wieder kleine, mittlerweile legendäre Frechheiten ausdachte: »Heinz Rudolf Kunze ist eine Null. Er selber weiß es am besten.«

Ich frage Willems nach seinen Lieblingsexponaten. Er nennt zwei. »Beide aus 1981, dem Jahr, als so unglaublich viel bei ihm los war: In einem Brief bittet Welt den arrivierten Autor Jürgen Lodemann darum, seine Eltern anzurufen, um zu bestätigen, dass Schriftsteller nun mal ein verdammt hohes Lebenstempo haben müssen.« Die zeigten sich nämlich besorgt ob seiner manischen Umtriebigkeit, die vermutlich schon einen psychotischen Schub ankündigte. »Dann wäre da ein Foto von Andreas Böttcher, aufgenommen während eines Thommie-Bayer-Konzerts in der Freilichtbühne Wattenscheid: Welt, imposanter Schnäuzer, sitzt auf einer Bank, trägt sein obligatorisches Buddy-Holly-T-Shirt, eine lässige Jacke mit Button und schaut ziemlich cool in die Kamera.«

Bei der Dauerpräsenz der schwärzesten Brille des Rock ’n’ Roll ist es verwunderlich, dass Welt ihr nie eine Monographie gewidmet hat. »1981 gab es diesen Plan tatsächlich«, erzählt Willems. »In einem Brief erwähnt Welt, dass er sein eigenes Werk hintanstellen und zunächst ein Buch über ›meinen Bruder Buddy Holly‹ schreiben möchte, wozu es aber nicht kam, ihm fehlte damals wohl die nötige Ruhe. 1986 erschien dann John Goldrosens ›Buddy Holly Story‹ in deutscher Übersetzung. Auf dem Umschlag findet sich sogar ein Welt-Zitat, allerdings hatte der Verlag Mist gebaut: Aus Wolfgang wurde Wolfram.«

Wenn man überhaupt etwas bemängeln darf an dieser facettenreichen, liebevollen, allemal würdigen Welt-Ausstellung, dann ist es das Fehlen eines Katalogs. Denn natürlich will man das opulente Quellenmaterial mit nach Hause nehmen – für eine weitergehende Beschäftigung, als Ausgangspunkt für Masterarbeiten, Dissertationen oder einfach nur, um sich hin und wieder eines guten Typen und absolut integren Kollegen zu erinnern. Wär’ doch zu schade, wenn der Stoff von nun an im Archiv vor sich hin weste.