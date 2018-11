Referendum gegen Macron

Angriffslustig in EU-Wahlkampf: Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon vor einer Anhörung bei der Pariser Staatsanwaltschaft am 18. Oktober Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Zwei Wochen nachdem die Pariser Staatsanwaltschaft am 16. Oktober seine Privatwohnung und die Büros seiner Partei »La France Insoumise« (LFI) durchsuchen ließ, hat Jean-Luc Mélenchon, Wortführer der parlamentarischen Linken Frankreichs, eine »Verrechtlichung« der Politik beklagt. Er sieht seine Partei und sich selbst als Opfer einer von der Regierung und Staatschef Emmanuel Macron gesteuerten Aktion, mit der rund sechs Monate vor den Europawahlen die politische Linke in Misskredit gebracht werden solle. Die für den 23. bis 26. Mai 2019 angesetzte Abstimmung will Mélenchon unter dem Motto »Stoppt Macron – stoppt das Finanzkapital« zu einem »Referendum« gegen den neoliberalen Präsidenten machen.

Mélenchon, der am vergangenen Dienstag in der nordfranzösischen Metropole Lille vor knapp 1.500 Anhängern sprach, verglich die Situation der europäischen, insbesondere aber der französischen Linken mit der in Brasilien. »Lula war Favorit, deswegen hat der Feind zugeschlagen: die USA. Man hat Lula wegen Korruption angeklagt. Das ist die Methode, die sie anwenden. Die Verrechtlichung des politischen Lebens ist die Strategie des Imperiums überall auf der Welt. Es gibt eine Verbindung zwischen Medien, der Justiz und der Polizei.«

Mit dem französischen Staatschef werde seine Partei, »so gut es geht«, im kommenden Frühjahr abrechnen: »Im Kampf für die sozialen und ökologischen Rechte des Landes, und zwar mit dem Wahlzettel. Es geht nicht um eine Partei oder eine Bewegung, sondern um ein misshandeltes und erniedrigtes Volk. Wir werden im Mai mit unserem Wahlzettel zum Ausdruck bringen: Stoppt Macron, stoppt das Finanzkapital, die gegen das Interesse des Volkes handeln, haltet die ökologische Katastrophe auf, die den gesamten Planeten bedroht! Sie werden uns nicht niederstrecken, indem sie mich angreifen – wir haben noch 13 andere Abgeordnete, die zum Kampf bereit sind.«

Der LFI Mélenchons hatten sich, just einen Tag vor den Hausdurchsuchungen, zwei wichtige Vertreter des Parti Socialiste (PS) angeschlossen: Marie-Noëlle Lienemann, Vizepräsidentin des Senats, der zweiten parlamentarischen Kammer, und ihr Kollege Emmanuel Maurel, seit 2014 Europaabgeordneter des PS. Sie verließen ihre Partei, weil diese offenbar »keine linke Politik« mehr machen wolle. Beide gründeten Mitte Oktober die Bewegung »Après« (Danach), die zunächst als Sammelbecken für abtrünnige PS-Anhänger gedacht und nach Angaben Lienemanns bereit ist, mit Mélenchons LFI zusammenzuarbeiten. »Die Gemeinsamkeiten« mit der LFI seien »nicht zu widerlegen«.

Nicht zu Mélenchon und seiner Bewegung gefunden hat indessen der 2017 gegen Macron und die Neofaschisten um Marine Le Pen unterlegene PS-Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon. Seine neu gegründete Partei »Génération.s« hat sich auf Kommunisten und Grüne zubewegt und hofft auf eine gemeinsame Liste für die Europawahl.

Bei dieser wäre die Europe Écologie-Les Verts nicht dabei. Deren Parteiführung glaubt nach den Wahlergebnissen der deutschen Grünen, im Mai auch ohne kommunistisch-sozialistische Hilfe ein Ergebnis von »mindestens 15 Prozent« erreichen zu können. Auch das Verhältnis zwischen PCF und Hamon auf der einen Seite sowie Mélenchon und »Après« andererseits lässt bisher nicht auf eine große, gemeinsame Liste der Linken hoffen.