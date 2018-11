Theodor Hoffmann gestorben

Berlin. Theodor Hoffmann ist tot. Der ehemalige DDR-Verteidigungsminister starb nach langer Krankheit am 1. November 2018 in Berlin. Er wurde 83 Jahre alt. 1935 in Gustävel (Mecklenburg-Vorpommern) geboren, wurde Hoffmann 1952 Seemann. Nach einer Karriere in der Sechsten Flottille wurde der Diplommilitärwissenschaftler 1987 Chef der Volksmarine und im November 1989 Nachfolger Heinz Keßlers als Minister für Nationale Verteidigung. Der Admiral übte das Amt bis zum 23. April 1990 aus und übernahm den neu eingerichteten Posten des Chefs der NVA. Nach der Konterrevolution betreute Hoffmann als Mitglied des Traditionsverbandes der NVA mehrere Buchprojekte, die sich mit der DDR-Militärgeschichte befassten. (jW)